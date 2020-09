Restkarten für Profitlich erhältlich

Bürstadt.Für das Gastspiel von Markus Maria Profitlich am Freitag, 18. September, um 20 Uhr im Bürstädter Bürgerhaus sind noch Restkarten zu haben. Im Vorverkauf gibt es Tickets ab 27,55 Euro. „Nach derzeitigem Stand ist auch an der Abendkasse noch ein Einlass möglich“, sagt Tim Lux von der Stadtverwaltung. Der Kulturbeirat hat das Gastspiel organisiert. Markus Maria Profitlich präsentiert seine neue One-Man-Show „schwer verrückt“, die eigentlich schon am 24. April hätte stattfinden sollen. Alle Besucher müssen sich an das Hygienekonzept halten, ihre Kontaktdaten abgeben und einen Mundschutz tragen, wenn sie nicht am Platz sitzen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.09.2020