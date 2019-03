Restkarten noch erhältlich

Bürstadt.Für alle, die den Vorverkaufstermin für das neue Mundartstück der Sainäwwel, „Aache zu un dorsch!“, verpasst haben, gibt es ab sofort die Möglichkeit, noch Karten zu kaufen. In der öffentlichen Bücherei St. Michael in der St. Michael-Straße 1 gibt es die Gelegenheit, sich Eintrittskarten für die noch verfügbaren Veranstaltungen für 8 Euro je Stück zu sichern. Unter anderem sind an folgenden Terminen noch Restkarten zu haben: Donnerstag, 11. April, Freitag, 12. April, Samstag, 27. April, und Freitag, 3. Mai, jeweils um 20 Uhr im Bürgerhaus Riedrode Die Öffnungszeiten der Bücherei sind: sonntags von 10 bis 12 Uhr, dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr. Telefonische Anfragen zur Verfügbarkeit anderer Termine sind unter 06206/130 94 09 möglich. red

