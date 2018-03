Anzeige

Über 200 Tiere gerettet

Deshalb waren an diesem Wochenende zahlreiche Krötenretter im Süden Bürstadts am Waldrand unterwegs, um Kröten einzusammeln und anschließend an sicherer Stelle wieder auszusetzen. Dabei waren neben Erwachsenen auch einige Kinder mit großem Eifer dabei, so dass sowohl in der Nacht von Freitag auf Samstag als auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag jeweils über 200 Tiere gerettet werden konnten. Die Kinder und auch die erwachsenen Helfer sind stolz und froh über diesen erfolgreichen Auftakt der Krötenrettungsaktion. Nun bittet der NABU Bürstadt auch in den folgenden Tagen die Autofahrer, in der Dämmerung bei feuchtmildem Wetter besonders vorsichtig und mit reduzierter Geschwindigkeit am Waldrand im Süden Bürstadt zu fahren, um Kröten und Krötenretter nicht unnötig zu gefährden. red

© Südhessen Morgen, Montag, 12.03.2018