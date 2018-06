Anzeige

Bürstadt.Es war wieder alles für ein tolles Footballevent auf der Anlage des TV 1891 Bürstadt vorbereitet. Zu Gast waren die Gernsheim Gladiators, die das Hinspiel in Gernsheim mit 36:0 gewinnen konnten. Nach dem Aufwind durch die beiden Siege gegen die Legionäre Eschwege waren die Rothäute hoch motiviert. Am Ende blieben die Punkte durch eine 20:49-Niederlage jedoch nicht in Bürstadt, wobei das Endergebnis deutlicher als der Spielverlauf war.

Die Bürstadt Redskins hatten sich einiges vorgenommen und man merkte ihnen auch gleich beim ersten Spielzug an, dass es für die Gladiatoren an diesem Tage kein einfaches Spiel wird. Trotzdem fanden die Rothäute im Verlauf der ersten Halbzeit sowohl in der Offensive als auch in der Defensive keinen richtigen Zugriff in das Spiel.

Insgesamt vier Touchdowns konnten die Gladiators in den ersten beiden Vierteln verbuchen. Für die Bürstadt Redskins gab es erst im zweiten Viertel etwas Zählbares, nachdem Quarterback Georg Hübner einen Pass auf Jonas Schiller anbrachte, der ihn insgesamt 60 Meter in die Endzone tragen konnte. Insgesamt drei Touchdowns konnte Jonas Schiller an diesem Tage für die Redskins erzielen. Mit einem Stand von 6:28 ging es in die Halbzeitpause