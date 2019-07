Riedroder feiern wie die Gallier

Riedrode.Manchmal erinnern die Riedroder an wehrhafte Gallier. Wie in den lustigen Comics über Asterix und Obelix halten sie zusammen und bewahren mit satirischem Humor, subtilen Einlagen und grobem Klamauk die Tradition des Kirchweihfestes. Dabei scheinen Kerwe–opa Bernd Deckenbach und die Kerwemannschaft manchmal sogar über Zaubertränke zu verfügen.

Hatte sich kurz vor Kerwebeginn am Freitag noch das ortsansässige Fahrgeschäft verabschiedet, so schaffte es Deckenbach doch noch, ein kleines Kerwedorf mit Bimmelbähnchen für die Kleinsten, Schieß- und Süßigkeitenbuden zu organisieren. Zum Team der Wehrhaften kann sich der kleinste Bürstädter Stadtteil auf die Helfer der FSG Ried–rode, Bauhofmitarbeiter und die Köche des Fastnachtsclub DFC „unner uns“ stets verlassen.

Zudem stehen die Kerwebesucher den lustigen Bewohnern in Sachen Humor um nichts nach. Das bewiesen sie nicht nur beim Ausgraben der Kerwe am Freitagabend – auch wenn hier der Kerwesarg, wohl aufgrund überschüssiger Energie, zu Bruch ging. Auch die anschließenden Gaudispiele trieben den vermeintlichen „Opfern“ aus der Ortsprominenz so manchen Schweißtropfen auf die Stirn. Doch das Stimmungsbarometer sollte im Laufe des Abends weiter ansteigen.

Hatte die Band „Audiofeel“ das viertägige Fest schwungvoll eröffnet, so hielt die Band „IXTRIO“ den Level in der zweiten Kerwennacht hoch. Bar- und Thekenmannschaft waren im Dauereinsatz und trugen ihr Scherflein bei. Als Stimmungsmacher sorgten im Festzelt Kerwevadder Fabian Kreiling und seine Kerweburschen und –mädels für gute Laune. Doch im Laufe des munteren Abends musste sich Mundschenk Robin Ofenloch – nach einem Sturz von einer Leiter – von den wehrhaften Riedroder Galliern verabschieden. Mit gebrochenem Ellenbogen landete er im Krankenhaus.

Seinen harten Job und die Verabreichung des Zaubertrankes übernahm Nils Heydenreich. Dieser war besonders am Kerwesonntag gefragt. Denn kaum war der Kranz geweiht und aufgestellt, berichtete Kerwevadder Fabian in seiner Kerwerede aus dem Dorfgeschehen. So wunderte er sich über den täglich stattfindenden „Kindergarten-Tourismus“ zwischen der Kerngemeinde und Riedrode. „Wenn die Bürstädter ihre Kinder haben nach Riedrode gebracht, dann geht es ganz einfach, das wär’ doch gelacht. Auf dem Nachhauseweg, können die doch, ohne zu gräme, einfach die Riedroder Kinder mit nach Bürstadt nehme“. Das brachte ihm nicht nur den Applaus des Publikums, sondern auch den von Bürgermeisterin Bärbel Schader und Erstem Stadtrat Walter Wiedemann ein.

Auch von Reiseabenteuern in die Schweiz und mit der Feuerwehr konnte der Kerwevadder berichten. Unvermeidlich auch ein Sketch rund um den schlecht befestigten Weihnachtsbaum am Dorfbrunnen. Auch den selbst ernannten Straßensheriff, die Fusion der beiden Fußballvereine und die Aufstiegsfeier, bei der die Decke in der Kabine zu Boden ging, ließ er nicht aus.

© Südhessen Morgen, Montag, 22.07.2019