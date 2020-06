Riedroder Kerwe findet statt

Riedrode.Ein Sommer ohne Kerwe? Unvorstellbar! Zumindest in Riedrode ist das keine Option. So denkt nicht nur Kerwe-Opa Bernd Deckenbach. Auch die muntere Truppe der Kerwemädels und Kerweborsch war sich einig: „Wir lassen uns etwas einfallen!“ Gesagt – getan. Von Freitag, 17. Juli, bis Sonntag, 19. Juli, wird im Stadtteil kräftig gefeiert. Wenn auch diesmal alles ein wenig anders, aber höchstwahrscheinlich genauso lustig wird.

Nachdem der Verkauf von flüssiger Verpflegung zum Vatertag schon so guten Anklang gefunden hatte, stellen die Fußballer vom FSG Riedrode jetzt auch zur Kerwe ein ganz besonderes Päckchen zusammen. In einer Tragetasche stecken eine Flasche Wein, ein Winzerglas mit Riedroder Logo und vier Flaschen Bier, dazu gibt es eine Tüte Chips. Natürlich darf bei dem Angebot, das für 25 Euro zu haben ist, als Erkennungszeichen fürs feucht-fröhliche Miteinander ein Riedrode Sticker nicht fehlen.

Die Kirchweih findet also statt – trotz Corona-Zeiten, Abstands- und Hygieneregeln. Wenn auch in etwas anderer, modern-kreativer Form. So startet das beliebte Dorffest ganz traditionsgemäß mit dem Ausgraben der Kerwe hinter dem Bürgerzentrum. Stichtag ist Freitag, 17. Juli. Ohne Zuschauer, aber via Live-Streaming-Videoportal „Twitch“ übertragen, wird im Anschluss das Live-Konzert der Band „District-Lounge“ von 19 bis 22 Uhr zu sehen und zu hören sein.

Lustig geht es am Samstag, 18. Juli, weiter. Während die Bevölkerung ihre im Vorfeld erworbenen Kerwepakete in den eigenen Höfen und Gärten verzehren kann, zieht ein Schlepper mit Anhänger das Rico-Bravo-Duo durch die Straßen. Dem Stimmungspapst von der Bergstraße folgt das Kerweteam. Von 19 bis 22 Uhr soll Rico Bravo mit seinen Schlagern die Anwohner zum Mitsingen einladen – und auf diese Art echtes Kerwefeeling vermitteln. „Rico Bravo hat sofort zugesagt“, freut sich Bernd Deckenbach.

Und weil es auch am Sonntag, 19. Juli, nicht ohne Kerwekranz und Kerweredd geht, ist dieses Spektakel ebenfalls per Liveübertragung zu verfolgen. Kerwevadder Fabian Kreiling hat über das Jahr ganz genau hingeschaut und will ab 14 Uhr mit Witz, Charme und einer Prise Schadenfreude pointiert aus dem dörflichen Nähkästchen plaudern. Schon heute darf sich so mancher Unglücksrabe sicher sein, dass sein vermeintliches Missgeschick für kräftige Lacher sorgen wird.

Die Riedroder Bevölkerung wird, wie Kerwe-Opa Bernd Deckenbach ankündigt, in den nächsten Tagen noch mittels einem Flyer genau unterrichtet.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 09.06.2020