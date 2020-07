Riedroder Kerwe geht online

Riedrode.Die Dorfkerwe einfach so der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Beschränkungen zum Opfer fallen zu lassen, das war keine Option für die Riedroder Kerwecrew. Opa Bernd Deckenbach, Kerwevadder Fabian Kreiling und eine muntere Schar von Kerwemädels und gestandenen Jungs halten die Tradition hoch – auch in schwierigen Zeiten.

Der gewohnte Einfallsreichtum, gepaart mit Arbeitseinsatz und viel Wohlwollen vonseiten der Bewohner des kleinsten Bürstädter Stadtteils machen es möglich: Das Kirchweihfest am kommenden Wochenende findet statt: von Freitag, 17., bis Sonntag, 19. Juli, wird gefeiert – auf sehr zeitgemäße Art. Denn die Riedroder Kerwe geht unter dem Livestream www.twitch.tv/riedroderkerwe online.

Tragetaschen gefüllt

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Dafür traf sich die als feierfreudig bekannte Mannschaft am alten Milchhäuschen. Schließlich musste der Dorfbrunnen noch fürs Fest geschrubbt und die bereits über 200-mal bestellten „Kerwe-Überlebenspakete“ gepackt werden. Deshalb verwandelte sich der Hof von Familie Deckenbach in ein Logistikzentrum der besonderen Art.

In Tragetaschen wurden Kerwebier und Wein gestellt. Sonnenbotschafterin Luisa-Marie steuerte das Popcorn bei. Ein Winzerbecher gehört ebenso zur Ausstattung. Daneben wurden eine giftgrüne, einen Liter fassende Gießkanne nebst Sticker und mit Namen versehen in die bereitstehenden Bollerwagen gepackt.

Um Spenden für die Musiker zu sammeln, wurde ein Einkaufswagen zur „Spendenbox“ umfunktioniert. Dazu hatte die fidele Mannschaft für die „Kerwe dahoam“ mit den Gaststätten „Bei Anna“ (Obst- und Gartenbauverein), dem Back- und Brauhaus Drayß und dem Schützenhaus vereinbart, dass dort Speisen zu Kerwepreisen bestellbar sind.

„Außerdem gibt es am Sonntag Kuchen“, berichtete Kerweopa Bernd Deckenbach. „Kuchen to go“, also zum Mitnehmen, heißt es dann ab 10 Uhr am Milchhäuschen. Auch Sponsorenvideos werden bereits gedreht. Diese werden in den Pausen der Musiker zu sehen sein.

Alter Tradition entsprechend, wird die Kerwe am Freitag um 19 Uhr hinter dem Bürgerhaus ausgegraben. Anschließend steht der Abend ganz im Zeichen der Bürstädter Band „District Lounge“.

Rede im Livestream zu sehen

Am Samstag, 18. Juli, startet um 19 Uhr der 1. Riedroder Kerweumzug“ mit Live-Musik von Rico Bravo durch die Straßen des Dorfes. Auch am Sonntag, 19. Juli, kommt die Kerwe-Tradition nicht unter die Corona-Räder. Denn die Aufstellung des Kerwekranzes, die um 14 Uhr erfolgen wird, findet statt. Die Riedrode Kerweredd wird im Dorfkerwe-Livestream zu sehen sein wird.

Eindringlich machen die Veranstalter auf die bestehenden Abstands- und Hygieneregeln aufmerksam.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 14.07.2020