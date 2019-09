Robin Vogel glänzt beim Tastaturwettschreiben

Bürstadt.Der 14-jährige Robin Vogel hat es geschafft: Der Erich Kästner-Schüler hat beim Tastenschreibwettbewerb des rheinland-pfälzischen Schülerleistungsschreiben den zweiten Platz erreicht. „Wir sind stolz auf ihn“, erklärte EKS-Schulleiterin Stephanie Dekker.

Für seine Leistung, die er sich innerhalb eines halben Jahres im Wahlpflichtunterricht unter der Anleitung von Lehrerin Christine Andes aneignete, bekam er jetzt im Büro der Schulleiterin eine Urkunde überreicht.

„Robin hat drei Stunden wöchentlich mit zehn Fingern, blind und möglichst ohne Fehler im siebten Schuljahr schreiben gelernt“, erklärte Andes. Beim Wettbewerb, der in Robins achtem Schuljahr stattfand, musste er zehn Minuten lang eine Abschrift anfertigen. Er schaffte 216 Anschläge in der Minute und kam in der Kategorie der unter 15-Jährigen auf den zweiten Platz.

Noch besser fiel sein Ergebnis bei einer Abschrift eines englischen Testes aus. Hier bekam er die Note eins für 246 Anschläge in der Minute. „Ich interessiere mich für Computer generell“, sagte Robin Vogel, der auch zu Hause übt. Er will weiterhin trainieren und hat ein klares Ziel vor Augen: „Ich will der Beste sein“, machte er deutlich. Fell

