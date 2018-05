Anzeige

Im Jahr 2015 feierte die Band ihr 20-jähriges Bestehen. Im laufenden Jahr sind sie auf diversen Festivals unterwegs und stehen hauptsächlich in Deutschland auf der Bühne, unter anderem beim US Car Treffen in Bad Tölz und beim Spielbudenfest auf der Hamburger Reeperbahn.

Die Tickets für das Konzert im Ratskeller in Bürstadt kosten 15 Euro und sind im Vorverkauf in der Gaststätte selbst und bei Sunny’s Service Point (ehemals Blodt) in Bobstadt erhältlich.

Der „Südhessen Morgen“ verlost am Mittwoch, 9. Mai, Freikarten für das Konzert. Die ersten drei Anrufer, die um 9 Uhr im Kundenforum in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/15 97 21 anrufen, erhalten jeweils zwei Freikarten. kur

© Südhessen Morgen, Samstag, 05.05.2018