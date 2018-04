Anzeige

Nordheim.Die nächsten Tage geht es hoch her auf dem Reitplatz in Nordheim: Bis Sonntag, 8. April, veranstalter der RuF Nordheim/Wattenheim sein Springturnier mit hochklassigen Prüfungen wie das S-Springen am Samstagnachmittag, vor allem aber dem S-Springen mit Sternchen am Sonntagnachmittag.

Spannenden Pferdesport gibt es allerdings schon ab heute Vormittag zu sehen, wenn die Prüfungen für die jüngeren Pferde stattfinden. Die nächsten Tage folgt ein Wettbewerb auf den nächsten, von Stilspringen am Freitag bis zur Zwei-Phasen-Springprüfung am Samstagnachmittag und dem Führzügelwettbewerb für den Reiternachwuchs am Sonntagnachmittag. sbo