Roller-Fahrer unter Drogen

Bürstadt.Zivilfahnder haben am Montagmittag einen 32-Jährigen auf einem E-Scooter aus dem Verkehr gezogen. Er stand scheinbar unter Drogen. Aufmerksam wurden die Ordnungshüter auf den Mann in der Max-von-Pettenkoffer-Straße, da er ein unsicheres Fahrverhalten an den Tag legte. Als sie während der Kontrolle auch körperliche Auffälligkeiten beim Fahrer feststellten, erhärtete sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Dies räumte der Lampertheimer rasch ein. Die Polizei stellte außerdem fest, dass der Elektroroller nicht über die nötige Betriebserlaubnis verfügte, der Mann war also ohne Versicherungsschutz im Straßenverkehr unterwegs. Er wurde festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Hier musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wurde im Anschluss auf freien Fuß gesetzt. Laut Polizei wird er sich wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen. pol

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 21.10.2020