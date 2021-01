Rotary Club spendet 500 Euro für neue Regale

Bürstadt.Die Mitarbeiter der Tafel sind froh, dass die zehn Jahre alten Holzregale raus sind. Noch stehen sie im Hof, werden aber bald entsorgt. Der Rotary Club Lampertheim hat neue Stahlregale für 500 Euro gesponsert, die jetzt im Ausgaberaum der ehemaligen Metzgerei stehen.

„Es war gar nicht so einfach, welche zu finden, die schräge Böden haben und nicht allzu hoch sind“, sagte Tafelkoordinatorin Ute Weber-Schäfer. Sie hat die Regale im Internet gefunden und alles rund um den Kauf organisiert. Der Hersteller hat sogar noch Rabatt gegeben. Maria Glaser, Teamleiterin der Ausgabe am Freitag, ist begeistert davon, wie schnell die Regale jetzt abzuwischen und vor allem hygienisch mit Desinfektionsmittel sauber zu halten sind. Es kommt doch schon mal vor, dass klebrige Ware wie Orangen ihre Spuren hinterlassen, aber die sind nun ruckzuck verschwunden. Aus Fördermitteln vom Bund konnten auch die Holztische im Vorbereitungsraum der Tafel durch Tische aus Stahl ersetzt werden.

Am Freitagmorgen räumte das Team Kühlschränke und Regale gleich voll, denn nachmittags war wieder Ausgabe. Derzeit sind etwa vier bis fünf Mitarbeiter pro Schicht da, alle mit FFP 2-Masken, meist arbeiten sie bei geöffneter Tür. Diese war aber am Freitag ausnahmsweise bei den tiefen Temperaturen geschlossen. „Zudem habe wir in allen Tafeln des Diakonischen Werks Bergstraße CO2-Ampeln aufgestellt“, erläuterte die Tafelkoordinatorin.

Grün bedeutet, alles in Ordnung. Wenn die Ampel auf Gelb umspringt, heißt es lüften. Bei Rot sollte man den Raum sofort verlassen. „Bei uns war es immer Grün, die anderen Farben hat das Gerät bisher nicht angezeigt“, berichtete Maria Glaser.

Seit Corona hat die Tafel rund ein Viertel weniger freiwillige Helfer. Viele gehören wegen ihres Alters selbst zu einer Risikogruppe, haben schützenswerte Angehörige oder Pflegebedürftige zu Hause und meiden daher Kontakte. „Wir brauchen immer Helfer, aber derzeit ist es auch sehr schwierig, jemanden Neues anzulernen, da wir ja immer nur wenige sein dürfen bei der Arbeit in den Räumen“, merkte die Teamleiterin an.

Unterstützung gefunden

Mit dem Rotary Club Lampertheim haben die Tafeln in Bürstadt und Lampertheim einen guten Ansprechpartner für ihre Sorgen und Nöte gefunden. „Als die Anfrage aus Bürstadt wegen der Stahlregale kam, waren wir uns einig, dass wir das übernehmen“, meinte Präsident Gottfried Störmer, der zur Übergabe gekommen war. Als Bürgermeister von Lampertheim mit immer wieder hohen Infektionsraten und derzeit 38 Toten ist es ihm unverständlich, dass sich immer wieder junge Leute am Biedensand treffen und „Party“ machen. Deswegen ist gerade der Weg dorthin gesperrt worden und wird stärker kontrolliert.

Die Rotarier haben in Lampertheim bereits einen Tankgutschein in gleicher Höhe an die Tafel Bürstadt übergeben. Auch die Ausgabestelle in Lampertheim haben sie im Fokus. Während in Bürstadt die Kunden sonst einmal in der Woche kommen duften, ist der Rhythmus seit vergangenem Jahr auf zwei Wochen festgelegt. „Wir haben Kunden, die wägen ab, was sie von der Tafel holen können und was sie im Supermarkt kaufen müssen. Das ist für Leute mit normalen Einkommen nicht nachvollziehbar, dass man so rechnen muss“, merkte Maria Glaser an.

Sie selbst ist bereits zehn Jahre dabei und wundert sich oft immer noch. Vor allem die Grundnahrungsmittel sind Thema für die Kunden. In Bürstadt werden 142 Haushalte versorgt, aber 400 Personen, von denen 40 Prozent Kinder sind. Derzeit dürfen die Kunden selbst ihre Einkaufstaschen füllen, während die Helfer nicht mit im Verkaufsraum sind, um Abstand zu wahren. Für Kunden ist gerade in Pandemie-Zeiten die Tafel eine wichtige Anlaufstelle. Deswegen werden die Schutzmaßnahmen angepasst und ausgebaut, wenn nötig.

Wenn sich weitere Helfer finden, die nicht zur Risikogruppe gehören, ist die Tafel sehr dankbar.

Info: Infos unter kontakt@diakoniebergstrasse.de

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.01.2021