Ruckteschler ganz vorne

Idrissi (Mitte) unterstützte die Wettkämpfer. © 1. Judo-Club Bürstadt

Bürstadt.Für den 1. Judo-Club Bürstadt traten beim Turnier unter freiem Himmel in Pfungstadt Dimitar Atanassov und Florian Ruckteschler an. Atanassov belegte in einer sehr anspruchsvollen Gruppe mit erheblich älteren und erfahreneren Judoka nach starken Kämpfen dennoch den guten dritten Platz. Ruckteschler besiegte alle seine drei Gegner mit gut einstudierten Techniken und belegte in seiner Gruppe souverän den ersten Platz. Der schon erfahrenerer Wettkämpfer Rayan Idrissi fungierte bei dem Turnier als Mattenrichter und unterstützte die beiden zwischen und nach den Wettkämpfen. Betreuer Frank Ruckteschler war zufrieden und genoss den rundum erfolgreichen Judotag. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 28.08.2018