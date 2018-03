Rückblick auf ein gutes Jahr

Anzeige

Aber auch sportliche Erfolge gab es zu vermelden: 55 Platzierungen in Dressur und Springen bis zur Klasse S beziehungsweise M konnte der Verein auf sein Konto verbuchen. Außerdem wurde Milla Packlin Kreismeisterin in der Dressur Leistungsklasse 0+6. Die stattgefundenen Dressur- und Springlehrgänge waren immer ausgebucht, und auch in diesem Jahr konnten schon zwei Lehrgänge abgehalten werden. Weiterhin sind noch ein Springlehrgang und Dressurlehrgänge für das Jahr 2018 in Planung.

Danach schloss sich der Bericht der Kassenwartin Cornelia Tiefel an. Derzeit beläuft sich der Mitgliederstand auf 183 Mitglieder, davon sind 86 Aktive und 19 vom Showhorse-Team. Sie bedankte sich auch noch einmal bei den Sponsoren, ohne deren Unterstützung die großartigen Turniere nicht möglich gewesen wären. Hieran schloss sich der Bericht der Kassenprüferin an, die dem Verein eine sehr ordentliche und gut einsehbare Kassenführung bescheinigte, wonach der Vorstand einstimmig von den Mitgliedern entlastet wurde.

So konnte nun die anstehende Wahl der zweiten Vorsitzenden und der Schriftführerin beginnen, wobei sich hier beide Amtsinhaberinnen, Sabrina Litters und Nora Probst, jeweils wieder für ihr Amt zur Verfügung stellten. Beide wurden ebenfalls einstimmig wiedergewählt. Außerdem wurde Miriam Hoffmann in der Aktivenversammlung zuvor als neuer Aktivensprecher gewählt und nun von den gesamten Mitgliedern bestätigt. Auch der Haushaltsplan für das neue Jahr wurde problemlos angenommen, so dass die Sitzung gegen 20 Uhr geschlossen werden konnte und man zum gemütlichen Teil des Abends überging. red

