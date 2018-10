Rückblick im Jubeljahr

Biblis.Im 50. Jahr ihres Bestehens hat sich die KAB Biblis vorgenommen, einen ganz wichtigen Teil ihrer Aktivitäten in den Mittelpunkt zu stellen: die Kinder- und Jugendfreizeit. Seit 38 Jahren finden ohne Unterbrechung diese Freizeiten immer in der ersten Sommerferienwoche statt. Mehr als 2000 Kinder und Jugendliche sowie 40 Betreuer waren in dieser Zeit in den verschiedensten Jugendherbergen unterwegs – alle ehrenamtlich.

Digital aufbereitet

Die allererste Freizeit fand 1981 in Ober-Mossau im Odenwald statt. Günter Spatz hat damals einen Film gedreht, der jetzt digital aufbereitet wurde und somit auch kinotauglich ist. Am Sonntag, 4. November, findet um 10 Uhr die Uraufführung in der Filminsel in Biblis statt. Dem Anlass entsprechend gibt es nach der Begrüßung einen Sektempfang mit einem kleinen Imbiss.

Für Kinder freier Eintritt

Zu dieser besonderen Veranstaltung lädt die KAB Biblis alle ehemaligen Kinder und Betreuer, die Eltern, die Teamer der heutigen Freizeit und alle Mitglieder und Freunde ein. Der Eintritt beträgt 4 Euro einschließlich Sekt und Croissant. Kinder sind frei. Die KAB bittet allerdings um eine vorherige Anmeldung, um besser planen zu können. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 13.10.2018