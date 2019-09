Rugbyspieler wollen Bürstädter Läufer überholen

Bürstadt.Rugby gehört in Deutschland sicherlich noch zu den Randsportarten. Doch die unerschrockenen Spieler, die sich – im Gegensatz zu ihren amerikanischen Football-Kollegen – im Spiel um den Ball ungeschützt und unerschrocken ins Getümmel stürzen, sind hart im Nehmen. Zudem sportlich fit, kampf- und siegeswillig. Das wollen vier Rugby-Nationalspieler am Kerwesonntag, 29. September, beim 19. Stadtlauf in Bürstadt unter Beweis stellen. Unter Vertrag sind sie beim Verein Heidelberg-Neuenheim und spielen in der Ersten Bundesliga. „Sie wollen gewinnen“, berichtet Knibbeldick-Mitorganisator Reiner Faust.

Die Bambini haben bereits nach 400 Metern das Ziel erreicht. Läufer und Walker gehen auf die zweieinhalb oder fünf Kilometer lange Laufstrecke, und ab 11.35 Uhr startet die „Königsklasse“: der Zehn-Kilometer-Lauf. Dann machen sich auch die Staffelläufer für die vier mal zweieinhalb Kilometer bereit. Unter ihnen werden der Engländer Oliver Paine und Leonard Becker sein. Der U18-Europameister von 2011 spielt ebenso beim mitgliederstärksten Rugbyverein Süddeutschlands, wie U 20-Nationalspieler Valentin Heuser und sein erfahrener Bundesligakollege Ralf Kling.

Die Vorbereitungen für den Stadtlauf steuern unaufhaltsam auf den sportliche Höhepunkt zu. Das Organisatorenteam des KV Knibbeldick – Reiner Faust, Klaus Doll und Kalli Janson – hat sich zum Ziel gesetzt, den Rekord von mehr als 500 Teilnehmern zu toppen. „Bisher haben sich schon 201 Läufer angemeldet, viel mehr Teilnehmer als im vergangenen Jahr zu diesem Zeitpunkt“, freut sich Faust. Wobei diejenigen, die sich früh angemeldet haben, eine geringere Meldgebühr zahlen.

Bambini gehen später ins Kino

Die Bambini dürfen kostenlos mitrennen. Sie starten am Modehaus Vetter und sausen unter dem Beifall der zahlreichen Zuschauer ihrem Ziel am Historischen Rathaus entgegen. Hier werden sie von Sprecherin Kerstin Stadtmüller und Eltern mit viel Applaus empfangen. Für jeden gibt es ein T-Shirt. Außerdem lädt der KV Knibbeldick zur Belohnung zu einem Besuch in die Filminsel nach Biblis ein. Mit einer Begleitperson dürfen sich die Kinder den Film „Die sagenhaften Vier“ anschauen.

Beim fröhlichen Lauf durch die Innenstadt können sich die Teilnehmer nicht nur über Anfeuerungsrufe der Zuschauer freuen. Sie erleben im Anschluss an die Laufwettbewerbe auch das musikalische Rahmenprogramm. Stephan Ullmann und Friends wollen den Platz vor dem Historischen Rathaus zum Rocken bringen und die Innenstadt mit ihrer Musik in eine Partymeile verwandeln. Kaum sind Geld- und Sachpreise an die Sieger überreicht, soll dort gesungen, gelacht und getanzt werden. Zudem ist für Essen und Trinken gesorgt.

Bei einem Treffen als Dank für die mittlerweile 60 beteiligten Sponsoren, lässt Reiner Faust nicht unerwähnt, dass die Teilnahmegebühren weit unter den tatsächlichen Kosten von 40 Euro pro Starter liegen. Ohne Beteiligung – auch von Stadt, Rotem Kreuz, Bauhof und Feuerwehr – sei dies alles nicht möglich, stellt Faust dankbar fest.

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.09.2019