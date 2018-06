Rund um den Kirchturm gefeiert

Anzeige

Bobstadt.„Ein Lied ist wie ein Traum“, hatte die Singgemeinschaft der Liederkränze Bobstadt und Bürstadt unter der Leitung von Chorleiter Herbert Ritzert gesungen. Dieses Lied passte bestens zum Familien-Pfarrfest der katholischen Kirchengemeinde St. Josef.

Unter dem Motto: „Rund um den Kirchturm“ hatten sich die Gemeindemitglieder und Gäste nach dem Festgottesdienst mit Pfarrer Adam Malczyk zusammengefunden. Unter schattigen Bäumen und Zeltdächern konnten sie sich sprichwörtlich wie im besungenen Traum fühlen.

„Wir haben am Freitag mit dem Zeltaufbau und der Ausstattung begonnen“, erzählte Lucas Montag, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates. Er konnte auf die Hilfe von 30 Ehrenamtlichen zurückgreifen. So war das Ehepaar Gött an der Bonkasse im Dienst, Kindergartenbeauftragte Ursula Cornelius half bei der Essensausgabe.