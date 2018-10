Rundgang durch den Sportcampus

Bürstadt.Hessens Innenminister Peter Beuth, der auch für den Bereich Sport zuständig ist, stattet heute dem künftigen Sport- und Bildungscampus in Bürstadt einen Besuch ab. Er kommt auf Einladung des CDU-Landtagsabgeordneten Alexander Bauer um 18.30 Uhr ins neue Jugendhaus. Die beiden Politiker tauschen sich über die Möglichkeiten der Sportförderung für Kommunen und Vereine aus und machen einen Rundgang über das Gelände, das sich in den kommenden Jahren zum Sport- und Bildungscampus wandeln soll. Interessierte Bürger und Vereinsvertreter sind eingeladen, zu dem Termin dazuzustoßen.

„Wichtige Aufgabe“

Über zwei Millionen Menschen betreiben in Hessen organisiert in den Vereinen und Verbänden Sport, noch einmal so viele Menschen werden dem Bereich des „Freizeitsports“ zugerechnet, teilt Alexander Bauer in seiner Einladung mit. „Es ist deshalb eine wichtige Aufgabe für die Landesregierung, den Sport in all seinen Facetten zu stärken und zu fördern“, erläutert der CDU-Landtagsabgeordnete weiter.

Mit Peter Beuth hat Bauer einen Gesprächspartner nach Bürstadt geholt, der in entsprechender Verantwortung ist. Der in Köln geborene Politiker ist seit der Landtagswahl 1999 direktgewählter Landtagsabgeordneter für den Rheingau-Taunus. Er ist seit 2014 Hessischer Minister des Innern und für Sport. Zuvor war Beuth seit 2009 Generalsekretär der hessischen CDU. red

