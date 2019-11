Sabine und Michael treten ihr Amt an

Bürstadt.Endlich ist das Geheimnis gelüftet: Pünktlich zum Start in die neue Fastnachtskampagne präsentierte die Arbeitsgemeinschaft Bürstädter Vereine (Vereins-AG) mit Stadtprinzessin Sabine III. und ihrem Prinz Michael II. das neue Stadtprinzenpaar. Nach langer närrischer Abstinenz erschallte wieder kräftige „Helau“ durchs Gemeindezentrum von St. Michael. „Wir freuen uns, dass die fastnachtlose Zeit vorbei ist“, versicherte Steffen Schweikert, Vorsitzender der Vereins-AG, den versammelten Narren, die im großen Ornat erschienen waren.

Für bunte Tupfer im Saal sorgten die Gardemädels der verschiedenen Fastnachtsvereine. Das scheidende Prinzenpaar – Manuela II. und Marcel I. – verabschiedete sich mit einer letzten närrischen Rede und wurde mit viel Applaus in den Bürgerstand zurückbefördert.

Vereins-AG-Präsidentin Sandra Beilstein verkündete das Motto „Die Zeit steht nicht still – Bürstadt sich verändern will“. Passend dazu berichtete sie in wohlgereimten Sätzen von den vielen Baustellen und Baggern auf dem neu gestalteten Bahnhofsgelände, dem Bildungs- und Sportcampus und einer nach Fördergeldern strebenden Bürgermeisterin. Dann kam der Augenblick, auf den alle gewartet haben: die Vorstellung von Sabine III. und Michael II. Dabei machte sich Sandra Beilstein bei Prinz Michael gleich etwas unbeliebt. Denn sie verriet, dass der Prinz am 10. Februar – mitten in der närrischen Saison – Geburtstag hat. Schlagfertig und mehr als sympathisch „bedankte“ sich der kaufmännische Geschäftsführer einer Marketing-Agentur, der durch Heirat seiner Sabine zur Fastnacht kam. Dafür erntete er einen ersten, mehr als wohlwollenden Applaus.

Liebenswürdig, witzig, schlagfertig und humorvoll zeigte sich das Paar auch bei ihrer ersten, im Wechsel vorgetragenen Narrenrede. Auch weil Sabine III. dabei an ihre im letzten Jahr verstorbene Mutter Geli erinnerte. „Diese Kampagne steht unter ihrem funkelnden Stern“, verkündete sie. Die Antwort war lang anhaltender Applaus der versammelten Narren, unter ihnen auch Sonnenbotschafterin Saskia II. und die Vertreter der Bürstädter Fastnachtsvereine.

Nachdem Sabine III. und Michael II. den Kaspar als Zeichen ihrer Macht erhalten hatten, verkündeten sie ihre erste närrische Verlautbarung: Sie wollen mit Spendengeldern das Hospiz in Bensheim sowie das DRK unterstützen.

Neben der Geheimniskrämerei um die Namen des neuen Prinzenpaares war es der Vereins-AG zudem gelungen, die Ehrung des Fastnachtsurgesteins Otmar Höhn geheim zu halten. Seit drei mal elf Jahren in der Bürstädter Fastnacht aktiv – und nicht selten als „graue Eminenz“ bezeichnet – wurde er mit dem Goldenen Ehrenorden und einer Urkunde vom Vorsitzenden Steffen Schweikert ausgezeichnet.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 13.11.2019