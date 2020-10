Sackschdoahogger wählen Jule Scheffler

Bürstadt.Die internen Turbulenzen bei den Bürstädter Sackschdoahoggern, die durch den Rücktritt von Karin und Joachim Huy ausgelöst wurden, scheinen überstanden zu sein. Denn die Sackschdoahogger, die sich zur ihrer nachgeholten Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus zusammengefunden hatten, wählten in familiärer Atmosphäre Jule Scheffler zur neuen Vorsitzenden. Als ihre Stellvertreterin wurde Marisa Zeller bestimmt.

Das Amt des Präsidenten und Sitzungsleiters übernimmt Benni Weiss. Als Vizepräsidentin wurde Lisa Freudenberger gewählt. Zum geschäftsführenden Vorstand gehören Steffi Jakob (Schriftführerin) und Kassenwart Rüdiger Fachenbach.

In der anderthalbstündigen Versammlung wurden zudem Ralf Rühl und Markus Heiser zu Kassenprüfern bestellt. Das Team bekommt durch die Beisitzer Markus Dehoff (Technik), Dagmar De Salvatore (Dekoration), Kim Bohn (Internetauftritt und Öffentlichkeitsarbeit) sowie Markus Beisheim (Küche) Verstärkung. „Der neue Vorstand wird sich demnächst zusammensetzen und alles Neue, was kommen wird, besprechen“, schaute Jule Scheffler hoffnungsfroh in die Zukunft.

Die neue Vorsitzende schätzt sich glücklich, dass der Verein ein familiäres Miteinander pflegt. Als ihre wichtigste Aufgabe sieht sie das Ermöglichen des Trainings für die Tanzgruppen. Deshalb möchte sie umgehend mit den Verantwortlichen des Kaninchenzuchtvereins H 18 Gespräche aufnehmen.

