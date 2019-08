Sänger auf beschwingter Reise

Biblis.Das bevorstehende Jubiläumskonzert des GV Frohsinn Biblis „Mit Frohsinn musikalisch auf Reisen“ rückt immer näher. Chorleiter Herbert Ritzert, der in diesem Jahr sein zehnjähriges Dirigentenjubiläum beim GV Frohsinn feiert, gibt seine Begeisterung und Vorfreude auf das Konzert an die Sänger während der Chorproben weiter.

Eine weitere wichtige Probe fand nun statt: die zweite Ganztagschorprobe im Sängerheim des befreundeten MGV Liederkranz in Groß-Rohrheim. Diese Chorproben waren von Seiten des Chorleiters gut vorbereitet, so dass die Frohsinn-Chöre, wie erhofft, ein weiteres Stück vorangekommen sind. Schließlich soll das Konzert das Highlight im Jubiläumsjahr werden.

Die Besucher des großen Konzerts am Samstag, 21. September, um 19 Uhr können sich im Rahmen des Programms mit an Bord der Flugmaschine „Frohsinn“ nehmen lassen und gemeinsam mit den beschwingten Chören nach Frankreich, Spanien, Italien, Kroatien, Griechenland, Österreich, Ungarn und Island fliegen. Schließlich geht es gemeinsam zurück zur Landung in Deutschland.

Frauen-, Männerchor sowie der Gemischte Chor tragen ihre Stücke dieser Reise gefühlvoll vor, die aus Liebesliedern und besinnlich, nachdenklichen und inhaltsreichen Werken bestehen.

Hier ein kleiner Einblick in das Repertoire lässt sicherlich schon beim Lesen der Titel die eine oder andere Melodie im Kopf erklingen: „Über den Wolken“, „Eviva Espana“, „Griechischer Wein“, „La Provence“, „Mala Moja“ und „Glocken der Heimat“.

„Erleben Sie einen unvergesslichen Abend beim GV Frohsinn“, laden die Sänger der Chöre alle Interessierten ein. Da es nur eine Vorstellung geben wird, jedoch eine beschränkte Auswahl der Sitzplätze zur Verfügung steht, wird empfohlen, sich vorab eine Karte für die Veranstaltung zu sichern. Der Vorverkauf erfolgt bei der Buchhandlung Lesezeit, Obst- und Gemüse Wenz, Glas-Geschenke Hollerbach, KNR-Landhandel sowie bei allen Sängern. Eine Karte ist zum Preis von zehn Euro erhältlich. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.08.2019