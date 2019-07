Sänger auf den Spuren von Bonifazius

Bürstadt.Zur diesjährigen MGV-Herrentour trafen sich die Teilnehmer um 8 Uhr im Sängerheim zur Abfahrt. Der Ausflug führte die Truppe nach Fulda und in die Rhön. Gegen 10 Uhr erreichten sie das gebuchte Pfadfinderheim in Ebersburg-Röderhaid. Die Verpflegung wurde eingeräumt, die Zimmer bezogen und schon traf sich die Gruppe zum gemütlichen Hausmacher-Wurst-Essen auf der großen Terrasse.

Erkundungstour in der Altstadt

Später fand man sich zu einem ersten Ausflug nach Fulda zusammen. Dort erkundigten die Ausflügler auf eigene Faust die schöne Altstadt. Nachdem sie den riesigen Domplatz überquert hatten, ging es leicht bergauf zum Kloster Frauenberg. Dort wurde die spätbarocke Klosterkirche mit dem dazugehörigen Klostergarten besichtigt. Nach einer Tasse Kaffee im Klostercafé über den Dächern von Fulda, ging es wieder bergab durch die Altstadt. Ziel war der Biergarten der Brauerei Wiesenmühle. Dort wurde der Durst mit einem frisch gezapften Bier gelöscht. Nach der anschließenden kurzen Fahrt zur Unterkunft wurde das Abendessen eingenommen. Gulasch, von Vereinskoch Günther Dahlmann zubereitet, und das eine oder andere Glas Bier wurden zum Abschluss des ersten Tages verzehrt. Nicht allzu spät wurden schließlich die Betten aufgesucht.

Auch am nächsten Tag wurde die Bischofsstadt Fulda besucht. Eine Führung durch den Dom St. Salvator, der Bonifazius gewidmet ist, und ein Besuch an seinem Grab in der Bonifaziusgruft wurde von einer Fremdenführerin geleitet, die ausführlich und qualifiziert über das Wirken des Bonifazius und der weiteren Entwicklung des angegliederten Klosters aufklärte. Das Kloster Fulda hatte in seiner Glanzzeit die gleiche Wertigkeit wie das Kloster Lorsch, bevor es 1803 durch die Säkularisation aufgelöst wurde, erfuhren die Sänger. Weiterhin wurde die Michaelskirche, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Dom, besichtigt. Die Kreisform des Altarraumes versinnbildlicht das ewige Leben. Es wird vermutet, dass die runde Form der Grabkirche in Jerusalem nachempfunden ist. Heute wird die Kirche hauptsächlich für Hochzeiten genutzt.

Die Besichtigung führte die Gruppe anschließend in die Altstadt von Fulda. Einige der Ausflugsteilnehmer nutzten die Gelegenheit, das Stadtschloss mit seinem herrlichen Park zu besuchen. Andere schlenderten durch die engen Gassen und entspannten in einem der zahlreichen Cafés in der Fußgängerzone, bevor es am späten Nachmittag wieder zurück zur Unterkunft ging. Nach dem Abendessen saß die Gruppe noch in gemütlicher Runde zusammen, um die Erlebnisse des Tages zu reflektieren.

Besuch des Segelflugmuseums

Am dritten Tag war ein Besuch des Segelflugmuseums auf der Wasserkuppe eingeplant. Diese gilt als die Wiege des Segelfluges. Mit Erstaunen besichtigte die Gruppe die Flugmaschinen, mit denen sich die damaligen Piloten in die Luft wagten. Eine Galerie aus den Pioniertagen des Segelfluges bezeugte das junge Alter einiger Piloten, die wegen ihrer Leidenschaft gestorben sind. Außerdem konnten die Teilnehmer eine der zahlreichen Sommerrodelbahnen auf der Wasserkuppe nutzen.

Rundumblick über Moorlandschaft

Der weitere Verlauf führte die Herrentourfahrer in das Schwarze Moor, im Dreiländereck zwischen Hessen, Bayern und Thüringen gelegen. Auf beplankten Wegen konnte die Gruppe einen Eindruck der Landschaft im Hochmoor gewinnen. Der Weg führte vom Wald zu einer mit Krüppelkiefern bewachsenen Heide. Auch führte er an Wasserlöchern, den sogenannten Mooraugen, vorbei. Bewachsene und somit verdeckte Wasserlöcher zeugten von der immer noch vorhandenen Gefährlichkeit des Moores. Vom Aussichtsturm hatten die Ausflügler einen Rundumblick auf die Moorlandschaft.

Spontane Gesangseinlage

Zum Abschluss des Tages besuchten die Bürstädter das Franziskanerkloster Kreuzberg mit der dazu gehörigen Brauerei. Bei Sonnenschein konnten sie sich zwei Tische unter einem großen Schirm im vollbesetzten Biergarten ergattern. Bei einem plötzlichen, heftigen Regenguss wurden die Sonnenschirme kurzerhand in Regenschirme umfunktioniert. Eng zusammengerückt konnten einige spontan gesungene Lieder zum Besten gegeben werden. Heftiger Applaus der übrigen Biergarten-Besucher, die unter den verbleibenden Sonnenschirmen ebenfalls eng zusammen gerückt waren, sorgte für gute Laune.

Nachdem das Haus am nächsten Tag gereinigt war, traten sie die Heimreise an. Eine erlebnisreiche Fahrt ging zu Ende. Im nächsten Jahr werden die Verantwortlichen wieder eine Herrentour organisieren. red

© Südhessen Morgen, Montag, 15.07.2019