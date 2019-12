Sänger fahren nach Ötigheim

Bürstadt.Der MGV Harmonie Bürstadt bietet im Sommer wieder eine Fahrt zu den Volksschauspielen Ötigheim an. Geplant ist der Besuch am Samstag, 25. Juli, zum Schauspiel „Wilhelm Tell“. Die Volksschauspiele feiern ihr 110-jähriges Bestehen mit einer opulenten Neuinszenierung von Friedrich Schillers Meisterwerk mit großem Ensemble, Chören, Ballett, Reiterei und Almabtrieb. Die Abfahrt nach Ötigheim ist für 17.30 Uhr am Beethovenplatz geplant. Der Teilnehmerbeitrag für die Busfahrt und die Eintrittskarte der zweitbesten Kategorie beträgt voraussichtlich 43 Euro. Karten können bis spätestens Sonntag, 15. Dezember, bei Detlev Stoltz unter der Telefonnummer 06206/82 16 bestellt werden. Auch Nichtmitglieder sind zu dieser Fahrt willkommen. Bestellte Karten können nicht zurückgegeben werden. red

