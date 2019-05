Sänger feiern gemeinsam Jubiläum

Biblis.Der GV Frohsinn Biblis und der befreundete GV Harmonie in Fehlheim feiern in diesem Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum. Gerne kamen daher die Chormitglieder aus Biblis der Einladung der „Fehlheimer“, das Frühlingsfest am 1. Mai gemeinsam in fröhlicher Runde zu verbringen, nach. Rund 30 Sänger hatten sich bei Sonnenscheinwetter mit Fahrrädern und Autos auf den Weg gemacht. Herzlich wurde die „Frohsinnfamilie“ begrüßt, und so ließ man sich bei deftigen Speisen und einem Kuchenbuffet nieder, um den „Original-Feierabend-Musikanten“ zu lauschen, die hauptsächlich Egerländer Musik spielten. Wie immer hatte man sich viel zu erzählen, so dass die Stunden viel zu schnell zu Ende gingen. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 03.05.2019