Anzeige

Bürstadt.Noch gut zwei Wochen haben die Organisatoren des MGV Harmonie Bürstadt Zeit, um ihr erstes Waldgartenfest vorzubereiten. Nachdem alle Planungen und die erforderlichen Genehmigungsverfahren abgeschlossen sind, geht es nun an die eigentliche Arbeit, damit am Wochenende vom 5. und 6. Mai kräftig gefeiert werden kann.

Das Gelände rund um das Vereinsheim in der Waldgartenstraße wird vermessen, damit die Zelte für die Besucher genug Raum haben und die Getränke- und Essensstände richtig platziert werden. Im Vereinsheim selbst hängt eine große Liste für die Mitglieder, in der sich alle Helfer für die beiden Festtage eintragen können. Nachdem der Verein auf das Waldfest am Himmelfahrtstag verzichtete (wir haben berichtet), wird das erste Waldgartenfest nun eine neue Herausforderung. Genau wie bisher im Wald werden auch diesmal nahezu 100 Helfer an den beiden Tagen im Einsatz sein, um die Besucher zu bewirten.

Hausgemachte Paella

Die Harmonie hält beiden Tagen ein reichhaltiges Speisen- und Getränkeangebot bereit. Eröffnet wird das Fest am Samstag, 5. Mai, gegen 17 Uhr mit dem Auftritt des Kinderchors des Vereins. Im weiteren Verlauf des Abends öffnet dann auch die Bar ihre Pforten. Als kulinarischen Höhepunkt bieten die Sänger an diesem Abend ab 19 Uhr hausgemachte Paella an, solange der Vorrat reicht.