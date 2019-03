Sänger freuen sich auf Jubiläumsfeier

Bürstadt.„Es ist schon etwas Besonderes, auf eine so lange erfolgreiche Vereinsgeschichte blicken zu können“, sind sich die Sänger des Gesangvereins Sängerlust Bürstadt sicher, der dieses Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert. Der Verein umfasst drei aktive Chöre, den Männerchor mit 21 aktiven Mitgliedern, den Frauenchor mit 23 aktiven Sängerinnen und den noch jungen Chor „Emotion“ mit 34 aktiven Stimmen.

Aber außer Singen ist bei der Sängerlust noch weiteres geboten. Mit großem Engagement organisiert der Verein alljährlich den närrischen Kappenabend, nimmt mit einem Mottowagen und einer Tanzgruppe am Umzug teil, und wenn die Narretei vorbei ist, lädt der Verein zum traditionellen Fischessen ein. Mit der nächsten Fasnacht wird es bereits zum 10. Mal sein. Übrigens, auch an Karfreitag gibt es im Sängerheim frischen Fisch für jeden, der sich dort verwöhnen lassen möchte.

Noch vor den Osterfeiertagen, am Sonntag, 7. April, findet die Jubiläumsfeier statt. An diesem Tag sollen auch die langjährigen Vereinsmitglieder geehrt werden, und am 15. September veranstaltet der Verein gemeinsam mit allen Chören ein Jubiläumskonzert im Bürgerhaus.

Der Terminkalender des Vereins ist auch in diesem Jahr wieder prall gefüllt. Nicht nur die zahlreichen immer wiederkehrenden Veranstaltungen wie das Zeltfest auf dem Festplatz und der Sonntags-Frühschoppen sowie das Schlachtfest im Sängerheim sind Aktivitäten, bei denen die Geselligkeit großgeschrieben wird. Für den 18. und 19. Mai ist ein Freundschaftssingen mit weiteren Chören geplant. „Da wo man singt, wird auch gerne gefeiert“, bestätigt der Vorsitzende Roland Gündling. Wie alle weiteren Vorstandsmitglieder wurde er bei der Wahl im Amt bestätigt.

Das bekannte Vorstandsteam wird die Geschicke des Vereins mit seinen insgesamt 340 Mitgliedern auch weiterhin gemeinsam leiten. Die Vielzahl der Veranstaltungen und Unternehmungen fordern eine enorme finanzielle Organisation. Für die gute Wirtschaftsführung ist weiterhin Günther Dahlmann zuständig, der das Vereinsvermögen gekonnt im Blick hat. So ist es auch möglich, dass sich die Sängerlust einen Ausflug gönnt und gemeinsam auf kulturelle Entdeckungsreise geht. Im vergangenen Jahr führte die Route nach Frankfurt in die Commerzbank-Arena sowie zum Weltkulturerbe „Grube Messel“. Und die Herren verschlug es gleich für drei Tage ins Schwabenland. Für dieses Jahr steht der Ausflugstermin des Männerchors ebenfalls schon fest, vom 20. bis zum 23. Juni geht es wieder auf große Fahrt, man darf gespannt sein, wohin Klaus Gräf die Sänger diesmal führt.

Bei der Probenstatistik wurde deutlich, dass die Frauen sehr ehrgeizig sind. Gertraud Lurg, die auch das Amt der Vize-Chorleiterin beim Frauenchor innehat, fehlte in 41 Singstunden nur ein einziges Mal. Als Dank für diesen gewissenhaften Eifer überreichte der Vereinsvorsitzende ein Handtuch mit Vereinslogo, damit sich die Sängerin die Schweißtropfen trocknen kann, die die vielen Vereinsaktivitäten gelegentlich hervorbringen.

Wer Lust hat mitzumachen, ist stets willkommen, egal ob jung oder alt, wer Freude am Singen hat, wird mit Begeisterung bei den drei Chorgruppen aufgenommen.

