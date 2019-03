Sänger proben engagiert für großen Auftritt

Biblis.In diesem Jahr kann der GV Frohsinn Biblis sein 125-jähriges Bestehen feiern. Der Höhepunkt im Jubiläumsjahr wird das Konzert des GV Frohsinn sein, das am Samstag, 21. September, im Bürgerzentrum Biblis stattfindet.

Nur soviel möchte der Vorstand im Moment verraten: „Chorleiter Herbert Ritzert, der in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum beim GV feiert, wird etwas ganz Besonderes für das Publikum mit den Sängern aufführen.“ Außerdem heißt es von Seiten des Vereins: „Der Verein ist stolz darauf, einen Dirigenten wie Herbert Ritzert zu haben. Möge er dem Verein noch lange erhalten bleiben.“

Die Proben für das große Konzert laufen bereits auf Hochtouren. Unter dem Motto „Mit Frohsinn musikalisch auf Reisen“ würden die Zuhörer im September einen unvergesslichen Abend erleben, versprechen die Organisatoren und aktiven Sänger.

Am vergangenen Samstag fand die erste Ganztags-Singstunde im Sängerheim des MGV Liederkranz in Groß-Rohrheim statt, die – so die Rückmeldung der Teilnehmer – ausgezeichnet verlief. „Diese Vorbereitung hat sich gelohnt. Es wurde geschliffen und gefeilt und immer wieder neu geprobt, bis ein Lied gefestigt war. Dieser Tag hat sicherlich dazu beigetragen, dass das erste Standbein gesetzt wurde“, lassen die Sänger verlauten.

Sehr zufrieden zeigte sich Herbert Ritzert nach diesen Chorproben. Denn auch er war der Meinung, dass sein Frohsinn-Chor nun ein gutes Stück weitergekommen ist.

Gemütlicher Ausklang

Er bedankte sich für die disziplinierte und gute Zusammenarbeit bei allen Chormitgliedern, bevor der Nachmittag mit Kaffee und Kuchen in gemütlicher Atmosphäre ausklang.

„Ein herzliches Dankeschön gilt auch Familie Rupp für die liebevolle Bewirtung und dem MGV Liederkranz Groß-Rohrheim für die Nutzung der Räumlichkeiten“, betonten die Teilnehmer der Singstunde. red

