Sänger unternehmen Ausflug in die Vergangenheit

Bürstadt.Einen Ausflug zu historischen Stätten unternahmen die Sänger der Harmonie mit Gästen bei ihrem traditionellen Männerausflug. Den Anfang machte die rekonstruierte Rheinschiffsmühle bei Ginsheim. Bis zu 22 Schiffsmühlen ankerten bis in das 19. Jahrhundert hinein auf dem Rhein zwischen Ginsheim und Mainz. Der Antrieb der Mühlenräder erfolgte durch die Rheinströmung. Mitte der Zwanziger-Jahre des letzten Jahrhunderts wich die letzte Schiffmühle der immer stärker werdenden Dampfschifffahrt.

In Ginsheim gründete sich im Jahr 2008 ein Verein, der die Rheinschiffsmühle auf dem technischen Stand um 1900 rekonstruiert hat. Die Harmonieler staunten während der Führung durch das Mühleninnere über die technischen Fähigkeiten der früheren Generationen, die ohne Computer und moderne Maschinen eine komplizierte Fertigungsanlage schufen. Ein Team von ehrenamtlichen Mitgliedern des Vereins sorgt dafür, dass der komplette Ablauf in der Mühle mit laufenden Geräten dargestellt werden kann. Nach einer Stärkung am Bus ging die Fahrt weiter nach Mainz. Ziel war mit dem Gutenberg-Museum eines der ältesten Druckmuseen der Welt. Das Museum ist dem „Mann des Jahrtausends“ Johannes Gutenberg gewidmet.

In einer Führung durch die Schatzkammer wurde den Bürstädtern auch die Hauptattraktion, die 42-zeilige Gutenberg-Bibel, vorgestellt. Sie ist das erste Buch, das mit beweglichen Lettern hergestellt wurde. Die damalige Drucktechnik wurde den Reiseteilnehmer eingehend vorgeführt. Mario Held war es vorbehalten, eine Seite Bibeltext auf einem historischen Druckstock zu erzeugen.

Über den belebten Wochenmarkt mit vielen einladenden Weinständen gelangte die Besuchergruppe zum zweiten Mainzer Ziel, dem Dom. Der Gästeführer wusste vieles über die Geschichte und die Besonderheiten des Domes zu berichten. Der mitgereiste Chorleiter der Harmonie, Thomas Adelberger, unterstützte ihn, indem er über die zahlreichen Orgeln im Dom berichtete. Adelberger hatte einige Zeit den etatmäßigen Domorganisten vertreten. Ein weiteres Ziel des Ausflugs war die „heimliche Hauptstadt Rheinhessens“, Alzey. Es stellte sich schnell heraus, dass nur wenige Bürstädter dieses doch gar nicht weit von Bürstadt belegene Städtchen kennen. Ein humorvoller und gut informierter Stadtführer vermittelte bei einem Rundgang durch Schloss und Altstadt historische Hintergründe zu den Sehenswürdigkeiten und Bauwerken und wusste viele heitere Anekdoten zu erzählen.

Ein kleiner Umtrunk während der Führung entschädigte die Harmonieler dafür, dass sie sich an den zahlreichen Weinständen des gerade stattfindenden Winzerfestes nicht aufhalten konnten.

Auch der Tagesabschluss war nicht ohne historischen Hintergrund. Reiseleiter Detlev Stoltz hatte dazu eine „Museumsschänke“ ausgesucht, in der zahlreiche antike Nähmaschinen und andere Schätze aus dem 19. Jahrhundert zu bewundern sind. Historische Bilder und Möbel aus der Gründerzeit runden die Ausstellung ab. Aber auch Essen und Trinken kamen nicht zu kurz, so dass die Sänger und Gäste gut gestärkt die Heimreise antreten konnten. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.09.2019