Sängerfamilie pflegt begeistert ihr Vereinsleben

Bürstadt.Die Mitglieder des Gesangvereins Liederkranz Bürstadt, die sich zur Hauptversammlung im Vereinsheim der Garten- und Naturfreunde zusammengefunden haben, brachten frohe Laune mit. „Wir sind immer in guter Stimmung, das macht die positive Wirkung des Singens“, erklärte die erste Vorsitzende Christa Wasem.

Trotz dieser positiven Wirkung konnte der Verein in den vergangenen Jahren keine neuen Mitglieder gewinnen. „Wir mussten viele zu Grabe tragen“, berichtete Schriftführerin Doris Keinz, die jede Aktivität genau protokolliert. Nun sind es noch 19 aktive Gesangsfreunde, die sich regelmäßig zum Singen, aber auch zur Geselligkeit treffen – darunter vier Männer. „Mit unserem gemeinsamen Abendessen bedanken wir uns heute bei allen, die dem Verein die Treue halten“, erklärt die Vorsitzende. Die Probenstatistik zeigte eine rege Teilnahme. Maria Huy fehlte kein einziges Mal und wurde dafür mit einem kleinen Geschenk belohnt.

Im vergangenen Jahr feierte der Verein sein 170-jähriges Bestehen. Rund 70 Frauen waren gekommen, um bei Kaffee und Kuchen sowie fröhlichem Gesang mitzufeiern. Bei einigen Veranstaltungen, dem Seniorennachmittag, dem Familiennachmittag sowie beim Pfarrfest in Bobstadt trat der Chor zusammen mit der Bobstädter Sängerschar auf. Und auch beim Liedernachmittag des Sängerbundes Sängerrose beteiligte sich der Chor. Dirigent Herbert Ritzert leitet beide Chöre bereits seit vielen Jahren, das gemeinsame Singen ist eine logische Konsequenz aufgrund der geschrumpften Sängerschar in beiden Vereinen.

Einst war der Gesangverein Liederkranz Bürstadt ein stolzer Verein mit rund 60 aktiven Sängerinnen und Sängern. „Diese Zeiten sind längst vorbei, die Konkurrenz ist groß und es gibt immer weniger Menschen, die Spaß am Chorsingen haben“, erklärte die Vereinsvorsitzende.

„Umso wichtiger ist es, unsere Zusammenkünfte zu pflegen, denn die Sängerfamilie ist für viele, die noch dabei sind, eine tragende Säule“, erzählte Wasem und ergänzte: „Unser aktives Mitglied Heinz Held trägt beispielsweise auch immer die Vereinsfahne zum Friedhof, wenn wir uns wieder einmal von einem treuen Mitglied für immer verabschieden müssen.“

Während der Sommerpause gehen die Liederkränzler gemeinsam radeln. Um die Kosten für den Chorleiter, die Noten und die Abgaben für den Chorverband aufzubringen, organisieren die Frauen Kuchenverkäufe wie beispielsweise bei der Bobstädter Kerwe. Eine beliebte Tradition ist auch das Schlachtfest im Pfarrzentrum Sankt Michael. Gerne kommen die Gäste und lassen sich die Schlachtplatten mit Kraut munden. Auch in diesem Jahr ist das Spektakel wieder fest eingeplant und soll am Sonntag, 20. Oktober, stattfinden. Beim Seniorennachmittag am Sonntag, 7. April, wird der Chor zum geselligen Beisammensein wieder fröhliche Lieder beitragen. hei

