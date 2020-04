Sängerlust ärgert sich über Karton-Berge auf dem Vereinsgelände in Bürstadt

Bürstadt.Seit Anfang der 1970er Jahre trägt der MGV Sängerlust seinen Anteil zum Umweltschutz bei und bietet seinen Mitgliedern und den Freunden des Vereins eine Altpapierentsorgung an. Das Altpapier wurde in den ersten Jahren eingesammelt – mit dem Bau des Vereinsheims in der Kirschstraße konnte das Altpapier dann angeliefert werden. Seit etwa 25 Jahren steht an jedem ersten Wochenende des jeweiligen Monats ein Container am Vereinsheim, in dem das Altpapier entsorgt werden kann.

Diese Aktivität wurde mit dem Umweltschutzpreis der Stadt Bürstadt 1994/95 belohnt, den der MGV Sängerlust Bürstadt zusammen mit dem Bruderverein MGV Harmonie Bürstadt und dem SV Vorwärts Bobstadt erhielt.

Auf Grund der sich in letzter Zeit anhäufenden Entsorgung von Kartonagen, die vom Altpapier getrennt entsorgt werden müssen, erhielt der MGV Sängerlust ein Schreiben eines Entsorgers, von Familie Becker aus Bensheim.

In diesem Schreiben wies der Entsorger auf das Vermischen des Altpapiers mit der Kartonage hin und drohte eine Berechnung der Trennung, die manuell durchgeführt werden muss, an. Aus diesem Grund entschloss sich der Vorstand, ein Schild mit dem Hinweis „Keine Kartonage anzuliefern“ gut lesbar vor dem Container anzubringen.

Auch in Zeiten der teils geschlossenen Wertstoffhöfe des Zweckverbands Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB), bedingt durch die Corona-Pandemie, haben sich die Verantwortlichen des Vereins entschlossen, den Mitgliedern und der Bevölkerung von Bürstadt diesen Service weiterhin anzubieten. Über das Entsorgungsverhalten der Anlieferer zeigten sich die Verantwortlichen des Vereins bei der letzten Altpapiersammlung aber erschüttert.

Sogar von Gewerbebetrieben

Trotz des Hinweisschilds wurden Kartonagen angeliefert. Teilweise wurden diese nicht einmal zerlegt, sondern platzraubend in den Container geworfen. Lieferetiketten belegten, dass diese wilde Entsorgung aus allen Teilen Bürstadts stammt. Das unerlaubte Anliefern bewirkte, dass der Papiercontainer innerhalb kürzester Zeit voll war.

Diese Tatsache hinderte die Anlieferer der Kartonagenallerdings nicht daran, das Material auf dem Gelände des MGV Sängerlust neben dem Container wild zu entsorgen. Auf Grund von Hinweisen der Nachbarschaft lieferten offenbar selbst Gewerbebetriebe ihre Verpackungsmaterialien im Schutz der Dunkelheit an und entsorgten diese illegal auf dem Grundstück. Die Mitglieder und Freunde des Vereins, die ihr Altpapier legal anliefern wollten, mussten dieses wieder mit nach Hause nehmen.

Die Verantwortlichen der Sängerlust sahen sich gezwungen, den Container zu öffnen, Papier und Kartonage zu trennen und die Kartonage in Lampertheim zu entsorgen. Da der MGV Sängerlust den Service der Altpapierentsorgung weiterhin anbieten möchte, bittet der Vorstand des Vereins die Bevölkerung und die Gewerbebetriebe, nur noch Papier anzuliefern und auf das Anliefern von Kartons zu verzichten. Diese nimmt der Wertstoffhof des ZAKB in Lampertheim an.

Das Altpapier könne aber weiterhin in Kartons verpackt im Papiercontainer entsorgt werden, idealerweise aber werde es gebündelt und mit einem Papierklebeband versehen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 09.04.2020