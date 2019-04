Sängerlust feiert 125. Geburtstag

Bürstadt.„Dieses Jahr hat für den MGV Sängerlust eine besondere Bedeutung“, stellte Vorsitzender Roland Gündling fest. Der Verein wird 125 Jahre alt. Auftakt zu den Jubiläums-Feierlichkeiten war ein Festakt im Vereinsheim mit Musik und Gesang, Grußworten und einem Rückblick auf die Vereinsgeschichte. Außerdem wurde Horst Rosenberger für 60 Jahre aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet.

„125 Jahre Treue zum Gesang sind ein klares Bekenntnis zu unseren wohl schönsten deutschen Kulturgütern: den Liedern“, sagte Gündling. Diese zu pflegen und zu bewahren sei höchste Verpflichtung. Die wechselvolle Geschichte des Vereins stelle Annika Krauß in einer kleinen Festrede vor. So wurde der MGV Sängerlust im Jahr 1894 als zweiter Bürstädter Verein gegründet. Seine Geschichte sei von der deutschen Geschichte geprägt gewesen wie von den beiden Weltkriegen und dem Verbot der Chorgemeinschaft.

Moderner Musik geöffnet

„Doch es fanden sich immer wieder Sänger zusammen, die eine gemeinschaftsbildende Kraft bewiesen“, so Krauß. Sie erinnerte ebenso an die Gründungen des Frauenchors 1997 und des Chors Emotion im Jahr 2011. Sie erinnerte aber auch an die Bedeutung des Vereinsheims. 1978 wurde das Grundstück in der Kirschstraße erworben, 1982 das Sängerheim eingeweiht – die lebendige „Mitte“ des Vereins.

Voraussetzung für den Erfolg sei eine ständige Anpassung an den Geschmack und die Vorstellungen der Menschen, betonte Gündling. „Die Öffnung zur modernen Musik war wichtig“, ergänzte er. Als weiterer zukunftsorientierter Schritt läuft seit diesem Jahr eine Kooperation mit dem Schulchor der Erich Kästner-Schule.

Landrat Christian Engelhardt stellte die Verbindung von „Kopf und Herz“ bei der Sängerlust her. Mit Köpfchen und wegweisenden Entscheidungen werde der Verein geführt – und die Zeichen der Zeit würden erkannt, um den Chorgesang attraktiv zu halten. Mit Herz, Freude und Leidenschaft betrieben die Sänger das gemeinsame Hobby.

„Die Sängerlust steht auf stabilen Füßen, hat treue Mitglieder und ein gutes Vorstandsteam“, bescheinigte Michael Brose vom Hessischen Sängerbund, der eine Urkunde vom Deutschen Chorverband überreichte. Vereine und allen voran die Sängerlust erfüllten wichtige kulturelle und soziale Aufgaben.

Gündling sah das genauso: die aktive Beschäftigung im Gesangverein sorge für Entspannung und Erfüllung. Neben der Musik gehe es den Mitgliedern auch um Geselligkeit, persönliche Nähe und Freundschaften. „Chorgesang stiftet Gemeinschaft und schenkt Lebensfreude“, betonte der Vorsitzende.

„Die Sängerlust ist aus dem gesellschaftlichen Leben in Bürstadt nicht wegzudenken“, stimmten auch CDU-Landratsabgeordneter Alexander Bauer und Bürgermeisterin Bärbel Schader zu. „Die Sängerlust ist eine Familie. Man hält zusammen, meistert gemeinsam die Herausforderungen und ist dem Verein treu“, lobte die Rathaus-Chefin. „Hier herrscht eine tolle Gemeinschaft“, unterstrich auch Heinz Ritsert, Vorsitzender des Sängerkreises Bergstraße. Auf 125 Jahre könne man stolz sein, vor allem mit drei starken Chören. Ritsert überreichte dem Verein die Kreismedaille in Gold.

Ein gutes Gelingen im Festjahr wünschte Roland Weinz im Namen der Bürstädter Chorgemeinschaft.

