Anzeige

Bürstadt.Am Sonntag, 22. April, 17 Uhr, präsentiert der MGV Sängerlust Bürstadt in der Pfarrkirche St. Peter ein Kirchenkonzert. Dirigent Peter Schnur hat ein anspruchvolles Programm zusammengestellt, das unter seiner Leitung vom Männerchor und dem Gemischten Chor Emotion sowie vom Frauenchor vorgetragen wird. Der Hauptteil dieser Veranstaltung wird vom Männerchor getragen. Zu diesem Konzert wurde die Sopranistin Almut-Maie Fingerle-Krieger engagiert. Werke wie das „Kyrie“ und das „Sanctus“ aus der „Deuxième Messe“ von Charles Gounod, „Alt-Rhapsodie“ von Johannes Brahms sowie „Avè Verum“ von Wolfgang Amadeus Mozart und „I’ll Be There“ von den Jackson Five werden unter anderem zu hören sein. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen Optik Brillenschlange, Buchhandlung Pegasos, Haarstudio Tremmel und bei allen Sängerinnen und Sängern, sowie unter der Telefonnummer 06206/70 76 24. red