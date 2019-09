Sängerlust unterhält mit Witz und großen Stimmen

Bürstadt.„Wir machen Musik, da…“ – da geht es natürlich rund im Bürgerhaussaal. Die legendäre Ilse Werner lieferte das Motto zu dem höchst unterhaltsamen Konzert, mit dem der Bürstädter MGV Sängerlust seinen 125. Geburtstag feierte – und zwar „ bis jeder beschwingt ist“, wie es in dem großen Hit aus dem Jahr 1942 heißt.

Männerchor, Frauenchor und der gemischte Chor Emotion präsentierten bravourös ihr Können und begeisterten von Anfang an mit ihren Dirigenten Heiko Gündling und Peter Schnur, dem die Gesamtleitung oblag. Originell, witzig und charmant reihte sich in dieses musische Konzept Chanteuse, Musikkabarettistin und Operncomedienne Annette Postel ein.

Schon Ilse Werner sang: „Wir machen Musik, da geht euch der Knopf ab, da geht euch die Luft weg, wir machen Musik, bis jeder beschwingt singt: do, re, mi, fa, so, la, si, do“. Mit diesem Evergreen stieg der Männerchor in den Abend ein. Perfekt ausgeklügelt war das Programm, das sich die beiden Dirigenten ausgedacht hatten. In einem glitzernden Abendkleid betrat Sopranistin und Moderatorin Annette Postel die Bühne, stutzte bei ihrer Begrüßung und fixierte dann einen Mann mit Glatze in der ersten Reihe. „Wo sind deine Haare, August, August? Deine goldenen Jahre? Keiner hatte Locken so wie du“, sang sie und begab sich ins Publikum, um Augusts, der eigentlich Eckhard hieß, Glatze zu streicheln. Eckhard, das klänge so nach knisterndem Kaminfeuer und Bärenfell, flirtete sie, die Ehefrau behielt dabei alles im Blick. „Kann er denn tanzen?“, fragte Postel nach. Denn sie werde ganz schwach, wenn einer Bossa nova tanzen könne.

Mit dieser Überleitung übernahm der Chor Emotion. Die Sopranistin stieg ein in das Lied, erst ganz begeistert vom tollen Tänzer, dann genervt, weil sie auf diesen Bossa nova-Typen reingefallen war. Da sei ein Mann für alle Fälle doch gleich viel besser – und den besang der Frauenchor mit „Bel Ami“: „Bist nicht klug, doch sehr galant, bist kein Held, nur ein Mann, der gefällt“.

„Ich mag ja eher robuste Kerle, doch hier im Bürgerhaus sehe ich nur Weicheier“, empörte sich Postel – und begann den nächsten Chanson: „Ein Neandertaler, gegen den wärn mir die anderen Männer schnurz.“ Ein echter Tarzan wäre ihr lieber. Also bekam Pianist Peter Schnur ein dschungelgemäßes Stirnband um.

Das Publikum hatte großen Spaß bei dem Konzert, alles passte zusammen und die Chöre zeigten sich in Hochform. Nach dem Neandertaler versammelten sich die „Jäger und Sammler“ vom Männerchor wieder auf der Bühne. Sie sangen – wie später die Damen – ein Stück aus dem „Freischütz“. Der Frauenchor begann mit „Wir winden dir den Jungfernkranz“ im Original – um dann direkt ins schönste Bürstädterisch zu wechseln: „Ei kennscht du mich noch net? Ich bin die Bäärschädter Sainäwwelskett“. Da brandete begeisterter Applaus auf.

Auch die zweite Konzerthälfte hielt viele Ohrwürmer bereit, vom flotten Fliegermarsch über Helene Fischers „Du bist ein Phänomen“ bis hin zu einem Tango, bei dem am Ende drei Männer Annette Postel von der Bühne trugen. Ein Höhepunkt: das Solo von Heiko Gündling aus Rossinis berühmter Oper „Der Barbier von Sevilla“ – stimmlich stark und dazu auch noch schauspielerisch talentiert. Auch mit Rasierschaum wurde nicht gespart. Für seinen sensationellen Auftritt erntete Gündling stehende Ovationen.

Gut zwei Stunden dauerte das Jubiläumskonzer der Sängerlust. Als eindrucksvoller musikalischer Abschluss waren alle Chöre gemeinsam zu hören, die mit einem Stück aus der Oper „Carmen“ ein stimmgewaltiges Glanzlicht setzten. str

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.09.2019