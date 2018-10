Groß-Rohrheim.Das Organisationsteam des Groß-Rohrheimer Bauernmarktes hat am 12. Oktober fast 500 Liter Apfel- und Quittensaft verkauft und einen Erlös von 1200 Euro erzielt. Das Geld geht wie die Jahre zuvor an die Mukoviszidose-Stiftung. In einem Dankschreiben teilte die Stiftung im Frühjahr mit, dass das Bauernmarkt-Team durch diese Aktion in den vergangenen Jahren schon über 10 000 Euro gespendet hat. red (Bild:Bauernmarkt-Team)

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.10.2018