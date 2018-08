Sagenhafte sechs Siege

Bürstadt.Beide Herrenteams des TC Bürstadt haben durch ihre Siege die Chance erhalten, am letzten Spieltag die Meisterschaft erringen zu können.

Herren Bezirksliga SG Weiterstadt II : TC Bürstadt 2:4

Herzschlagfinale bei den Herren in der Bezirksliga. Der Sieg beim Auswärtsspiel in Weiterstadt hing am seidenen Faden. Im entscheidenden Doppel musste Butz/Bennes in den Championstiebreak den sie mit 11:9 denkbar knapp für sich entscheiden konnten.

Einzel: Dominik Butz 6:4, 6:3; Tobias Baierle 6:0, 6:1; Fabian Kissel 0:6, 4:6; Krystof Bennes 7:5, 5:7, 2:6

Doppel: Baierle/Kissel 6:2, 6:4; Butz/Bennes 7:6, 4:6, 11:9

Herren Kreisliga TC Bürstadt II : TC Heppenheim II 4:2

Ebenso spannend geht es bei der zweiten Herrenmannschaft in der Kreisliga zu. Auch hier wird der letzte Spieltag die Entscheidung über die Meisterschaft im direkten Duell gegen Biblis II bringen.

Einzel: Constantin Meyer 6:1, 0:6, 7:5; Jan-Henrik Kohl 6:0, 6:4; Timo Stumpf 6:0, 6:1; Manuel Gondolph 5:7, 6:7

Doppel: Meyer/Gondolph 3:6, 6:4, 12:14; Kohl/Stumpf 6:0, 6:1

Herren 60 Verbandsliga TC Bürstadt : Rosenhöhe Offenbach 6:3

Mit dem letztlich klaren 6:3-Sieg gelang den Herren 60 der vorzeitigen Klassenerhalt in der Verbandsliga. Im letzten Saisonspiel in Viernheim winkt den Bürstädtern bei einem erneuten Sieg der dritte Tabellenplatz.

Der Sieg gegen Offenbach war das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Entscheidend waren die drei gewonnenen Doppel.

Einzel: Peter Jakob 6:3, 6:3; Hubert Mallig 2:6, 1:6; Alfred Straub 6:7, 7:6, 4:6; Werner Brozio 6:4, 1:6, 8:10, Fernando Vargas Vargas 6:2, 6:1; Horst Saam 6:3, 6:2

Doppel: Jakob/Vargas Vargas 6:1, 6:0; Mallig/Saam 4:6, 6:1, 10:5; Walter Billhardt/Christian Schopen 6:1, 6:4

Herren 70 Gruppenliga MSG TC Bürstadt/Hofheim : FTG Frankfurt 4:2

Im zweiten Spiel nach der Sommerpause auch der zweite Sieg für die Herren 70. Die Entscheidung fiel ebenfalls in den Doppeln, die beide an die Bürstädter gingen. Auch hier wurde der Klassenerhalt vorzeitig gesichert.

Einzel: Dieter Schmidt 6:2, 4:6, 10:7; Guenter Klug 0:6, 1:6; Manfred Weiss 2:6, 7:5, 6:10; Herbert Deichsel 6:2, 6:3

Doppel: Klug/Deichsel 6:1, 6:3; Schmidt/Helmut Matzner 6:4, 6:2

Damen Bezirksoberliga TC Bürstadt : SKG Stockstadt 1:5

Es bleibt bei einem Saisonsieg für die Damen des TC Bürstadt in der Bezirksoberliga. Auch gegen die Gäste aus Stockstadt reichte es lediglich zu einem gewonnenen Spiel des Doppels Yamira Halter und Marleen Heuser.

Einzel: Yamira Halter 1:6, 1:6; Celine Gebhardt 1:6, 3:6; Paula Vargas 1:6, 3:6; Marleen Heuser 4:6, 3:6

Doppel: Gebhardt/Vargas 0:6, 4:6; Halter/Heuser 6:4, 6:1

Damen 40 Bezirksliga TC Bürstadt : TG Crumstadt 3:3

Schwer erkämpftes 3:3 im Heimspiel gegen Crumstadt. Jeweils zwei gewonnene Einzel sowie ein gewonnens Doppel reichten zu einem Punktgewinn. Bei einem Sieg im letzten Saisonspiel in Seeheim winkt der zweite Tabellenplatz in der Endabrechnung.

Einzel: Martina Baum 6:4, 6:2; Christel Friedle 4:6, 5:7; Cora Storzer 3:6, 0:6; Melanie Maul 5:7, 6:3, 6:1

Doppel: Baum/Friedle 6:1, 6:2; Storzer/Brigitte Baierle 4:6, 1:6

Herren 40 Bezirksliga TC Bürstadt : MSG Hähnlein/Alsbach 6:3

Durch diesen wichtigen Heimsieg ist der Klassenerhalt gesichert. Vier gewonnene Einzel sowie zwei erfolgreiche Doppel reichten zum verdienten Sieg.

Einzel: Christian Ehrbächer 6:7, 4:6; Michael Halter 6:4, 7:5; Oliver Ress 4:6, 2:6; Eric Lunkenbein 6:2, 6:0; Andreas Micke 3:6, 7:6, w.o.; Jan Kühn 6:3, w.o.

Doppel: Ehrbächer/Lunkenbein 6:3, 6:4; Dieter Baierle/Kühn 6:1, 6:2; Ress/Micke 3:6, 1:6

Herren 50 Bezirksoberliga TC Groß-Bieberau : TC Bürstadt 1:8

Im bereits letzten Saisonspiel gelang den Herren 50 nochmal ein überzeugender 8:1 Auswärtssieg. Die Saison konnten auf dem vierten Tabellenplatz beendet werden.

Einzel: Dieter Baierle 6:2, 6:0; Michael Halter 6:3, 6:1; Jens Glanzner 2:6, 7:5, 10:5; Thomas Ille 5:7, 6:1, 10:7;Norbert Ehrenfels 1:6, 6:2, 4:10; Peter Neumann 5:7, 6:3, 10:8

Doppel: Baierle/Halter 6:3, 6:4; Ille/Alfred Roth 6:3, 1:6, 10:8; Ehrenfels/Neumann 7:6, 6:4

Weiterhin spielten die Damen 30 Bezirktsoberliga TC Bürstadt gegen MSG TC Königstädten mit 0:6; Damen 40 Kreisliga TC Lützelbach gegen TC Bürstadt II mit 6:0. red

