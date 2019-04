Sainäwwel danken dem „Baba“

Riedrode.Vom aktuellen Stück der Bürstädter Sainäwwel, „Aache zu un dorsch“, war das Publikum am Wochenende wieder einmal überaus begeistert. Mit dabei war zum 125. Mal auf der Bühne: Norbert Gebhardt. Normalerweise möchte er nicht in den Mittelpunkt gerückt werden. Aber ohne ihn würde es die Sainäwwel wahrscheinlich gar nicht geben. Er und seine Frau Roswitha, die in diesem Jahr wieder die Regie übernommen hat, haben bis heute ihre damalige Motivation beibehalten: Theater zu spielen, um anderen eine Freude zu machen und gleichzeitig dem eigenen Hobby nachzugehen.

Als Mitbegründer der Sainäwwel ist Norbert Gebhardt, nach Meinung von Laudator Markus Winkler, damit so etwas wie „de Baba“ der aktiven Theatergruppe. Von 1985 beim ersten Stück „Besuch aus Mannem“ bis 1988 in „Randewu im Klaarerschrank“ war er auf der Bühne aktiv, dann folgte zunächst eine längere Pause.

Für das Stück „Solangs die Kass bezehlt“ im Jahr 1996 konnte er reaktiviert werden. Er spielte den Dr. Oskar Schreck in einem überaus turbulenten Krankenhaus. Leider mussten die Sainäwwel dann 15 Jahre auf seinen nächsten Einsatz warten. 2011 bei „Ärre is doch menschlich“ spielte er einen Lehrer, der aus dem Schuldienst ausgestiegen und zum Stammgast einer heruntergekommenen Kneipe wurde. 2012 bei „Vadder alleweil loangds“ spielte er den Heinz Grabowski, mit dem Spruch „Grabowski und Kern, wir bestatten Sie gern“.

2013 hatte er den Verleger Paul Kühn in „Jesses weje dem oane mol“ gespielt. Damals hatte er gesagt, er spiele gerne wieder mit, aber es muss nicht immer so eine große Rolle sein. Im Jahr darauf konnte man ihn als Heinz-Harald Becker in „Do helfe blous noch Pille“ sehen. 2017 durften die Sainäwwel mit ihm „Hodel ginsdisch herzugewwe“ aufführen, und im vergangenen Jahr war er Butler Johann Freitag in „Operation Sunneeck“.

Diesmal haben die Zuschauer das Vergnügen, ihn in einer riesigen Paraderolle als Landtagsabgeordneter Axel B. Auer in „Aache zu und dorsch“ zu genießen. Dies ist nun alles andere als eine kleine Rolle. Er ist im ersten Akt fast permanent auf der Bühne und hat mit den vielen, teilweise turbulenten Szenen die wichtigste Rolle. Er spielt famos den strippenziehenden Politiker und lebt diese Rolle.

Da er auch im Vorstand der Sainäwwel aktiv ist, versorgt er in der Vorbereitung auf die neue Saison die Gruppe ständig mit neuen Stücken und hat mit dem Boulevardtheater eine neue Richtung der Sainäwwel deutlich mitgeprägt. Norbert und seine Frau Roswitha haben sich in diesem Jahr wieder richtig reingekniet, um das Stück zu dem werden zu lassen, das das Publikum nun erleben darf. Am kommenden Freitag und Samstag sind er und das ganze Schauspielerteam nochmals auf der Bühne in Riedrode zu sehen, bevor diese Saison zu Ende geht. Im Hinblick auf kommendes Jahr wurden schon jetzt einige Stücke gesichtet und für gut befunden. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.04.2019