Sainäwwel spielen für Senioren

Bürstadt.Wie jedes Jahr beginnen die Sainäwwel die Aufführungen ihres Mundartstücks mit einem Seniorennachmittag. In dieser Saison zeigen die Laienschauspieler das Stück „Aache zu un dorsch“. Der Seniorennachmittag findet am Donnerstag, 4. April, im Bürgerhaus Riedrode statt. Beginn ist um 14.30 Uhr, der Saal wird bereits um 13 Uhr geöffnet. Karten hierzu erhalten Senioren ab 70 Jahren am Dienstag, 19. Februar, zwischen 9 und 10.30 Uhr im Sitzungszimmer bei der Stadtverwaltung Bürstadt. Ausgegeben werden zwei Karten pro Person – solange der Vorrat reicht. Die Karten für die Stadtteile Bobstadt und Riedrode sind über die jeweiligen Ortsvorsteher erhältlich. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 07.02.2019