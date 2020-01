Sainäwwel verteilen 1750 Euro

Bürstadt.Über großzügige Unterstützung der Bürstädter Sainäwwel haben sich wieder zwei Vereine und eine Einrichtung gefreut. Rund 1750 Euro haben die Laienschauspieler aus ihren Aufführungen verteilt. Matthias Brenner vom Vorstand leitete die Übergabe im Pfarrsaal von St. Peter.

Über ein Volleyballnetz freuen sich die „Jedermänner“ des TV. Es handelt sich zwar nicht um eine eigene Abteilung, sondern lediglich um einen Zusammenschluss von Leuten, die Spaß an der Bewegung haben. „Wir sind eine Gruppe im Alter von 35 bis 82 Jahren und treffen uns jeden Mittwoch um 20 Uhr“, erklärte Erich Naumann, das älteste Mitglied. Oft spielen sie in der Wasserwerkhalle. Naumann freute sich außerdem, dass dort endlich eine Sicherheitstür eingebaut worden ist. Diese habe viele Jahre gefehlt hat, und er hatte sich im Rathaus oft dafür starkgemacht.

Andreas Röß, der Vorsitzende des TV, war ebenfalls da und machte der Mundarttruppe den Vorschlag, ein Banner auf dem Fastnachtsumzug an der Sainawwelskätt aufzuhängen. Denn diese wird vom TV als erste Nummer des Zuges getragen. „Auf diese Idee sind wir noch gar nicht gekommen“, antwortete Brenner, der sich mit den Mitgliedern darüber Gedanken machen will.

Oberärztin berichtet vom Projekt

Die größte Summe ging an eine Initiative des Zentralinstitutes für seelische Gesundheit in Mannheim (ZI): 1000 Euro übergaben die Sainäwwel an Oberärztin Dr. Yvonne Grimmer und Mitarbeiterin Doris Borgwald von der Pflege. Damit sollen Kinder von psychisch Kranken unterstützt werden. Grimmer sagte: „Erich Kästner war so ein Kind. Er hatte eine psychisch kranke Mutter daheim, um die er sich gekümmert hat. In seinen Büchern ‚Als ich ein Junge war‘ und ‚Pünktchen und Anton‘ kommt das Thema vor.“ Solche Kinder hätten „ein schönes Päckchen zu tragen“ und gingen oft unter, erklärte die Expertin. Für die Kinder sei es dabei ganz normal, Aufgaben der Erwachsenen zu übernehmen – etwa sich um die Geschwister zu kümmern und diese zu versorgen. Obwohl sie damit eigentlich überfordert seien.

Auch Hape Kerkeling ist eines dieser Kinder, dessen Mutter an Depressionen gelitten und sich umgebracht hat. Diese Geschichte hat in der Verfilmung „Der Junge muss an die frische Luft“ viele Menschen berührt. „Wir sorgen mit vielen Leuten aus allen Bereichen der Klinik dafür, dass diese Kinder gesehen werden“, erklärte die Oberärztin. Unter anderem ist ein kleiner Fragenkatalog an die Patienten entwickelt worden, der von den behandelnden Ärzten abgefragt wird und sich speziell um die Kinder dreht.

Von dem Geld der Sainäwwel besorgt die Initiative viele Bücher, in denen psychische Erkrankungen kindgerecht erklärt werden. Diese sollen auf allen Stationen ausgeliegt werden. Unter anderem werde es um Krankheiten wie Schizophrenie, manische Depressionen und Psychosen gehen. Diese Lektüre soll Eltern unterstützen, dem Nachwuchs ihre Krankheit zu erklären und auch dabei helfen, Schuldgefühle bei den Kindern abzubauen.

Das letzte Spendenpaket ging ans Deutsche Rote Kreuz (DRK). Die Helfer des Ortsvereins sind immer bei der Seniorenvorstellung aktiv und versorgen die Besucher mit Kaffee und Kuchen. Am Donnerstag, 26. März, ist es wieder soweit. Dabei geht dann die Spendenkasse herum. Vergangenes Jahr landeten 483 Euro darin. Die Sainäwwel runden diese Summe immer auf 1000 Euro auf.

© Südhessen Morgen, Montag, 27.01.2020