Saisonabschluss der Asbachbrittas

biblis.Und noch einmal begeisterten tanzende Männerbeine außerhalb der Fastnacht das Publikum. Denn das Männerballett der Turngemeinde Biblis, die „Asbachbrittas“, hatten einen weiteren Gastauftritt beim König-Ludwig-Tanzfestival (KLT) in Aarbergen bei Limburg.

Auch hier, ähnlich wie beim Bürstädter Männerballett-Contest, tanzen beim KLT verschiedene Männerballette aus ganz Deutschland – zur großen Gaudi und Unterhaltung. In Aarbergen bestand das begeisterte Publikum aus etwa 1000 „Schaulustigen“. Das KLT wird seit 13 Jahren vom „No Ma’am Club“ organisiert, welche auch zu den Stammformationen in Bürstadt zählen. Sie eröffneten ihr Festival mit ihrem eigenen Tanz „Je oller, de doller“. Nach einem soliden Auftritt der Bibliser Formation konnten diese zum Abschluss der Saison den siebten Platz beim KLT einfahren. Die Bibliser Tänzer tanzten zum Thema „Mechanic Mike’s“ und ließen einige Frauenherzen dahinschmelzen. Insgesamt waren 16 Männerballette auf der Bühne am Start. Der erste Platz ging an die „Freaky Pins“, die mit ihrem Auftritt die Jury überzeugen konnten.

Die Saison ist mit diesem Tanzevent für die Bibliser „Asbachbrittas“ beendet und das Training wird im September wieder aufgenommen, um auch in der Fastnachtskampagne 2018/2019 überzeugen zu können. Wer die Gurkenstädter live erleben und mitmachen möchte, kann über die Karnevalsabteilung der TG Biblis Kontakt aufnehmen. Für die „Asbachbrittas“ tanzten beim Festival Sven Blechschmidt, Marvin Daniel, Lars Dotzauer, Sören Dotzauer, Manuel Radmacher, Philipp Reis, Felix Schmitzer, Peter Schmitzer, Sven Vollrath, David Winkler. str