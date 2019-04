Saisonstart beim Tennis

Bobstadt.Die TG Bobstadt feiert am Sonntag, 14. April, ab 14 Uhr den Start in die Sommersaison mit einem großen Tennisfest auf der Anlage in der Sankt-Josef-Straße 16. Tennisschläger und Bälle stellt der Verein kostenlos zur Verfügung. Erfahrene Tennisspieler gehen mit den Gästen auf den Platz. Sportkleidung und -schuhe mit feinen Rillen sollten die Teilnehmer mitbringen. Auf der Anlage findet ein Turnier für Jugendliche von acht bis 18 Jahre statt.

Mit dem Fest beteiligt sich die TG am Aktionswochenende „Deutschland spielt Tennis“ des Deutschen Tennis-Bunds. Fragen beantwortet Jugendwart Gerhard Babitsch per E-Mail an tgtennis@t-onlinline.de oder unter 06245/37 87. red

