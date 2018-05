Anzeige

Bürstadt.Die Winterpause für die Freunde und Absolventen des Deutschen Sportabzeichens ist beendet. Am Donnerstag, 3. Mai um 18 Uhr startet die neue Saison auf der Leichtathletikanlage an der Wasserwerkstraße. Von Mai bis Oktober haben die Bewerber in Bürstadt Zeit, um vier Übungen erfolgreich zu absolvieren und zusätzlich zu zeigen, dass man schwimmen kann. Innerhalb der vier Gruppen – Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination – kann jeder selbst entscheiden, welche Prüfung er für sich auswählt. In Bürstadt stehen routinierte Abnehmer mit Rat und Tat zur Seite. Sie würden sich freuen, wenn auch in diesem Jahr wieder einige Erstbewerber den Weg zum Sportabzeichen finden würden. red