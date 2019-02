Saisonstart ist geglückt

Bürstadt.Der Saisonstart im Gerätturnen fand in Bürstadt statt. 224 Turnerinnen aus elf Vereinen gingen bei den Gau-Mannschaftsmeisterschaften an den Start, um in den sieben angebotenen Wettkampfklassen ihre Siegermannschaften zu finden. Der Organisator, Turngau Bergstraße, fand in der August-Held-Halle des TSG Bürstadt optimale Wettkampfbedingungen vor.

Auf insgesamt drei Bahnen konnten die Turnerinnen ihre Übungen präsentieren, was durch das anwesende Publikum mit viel Beifall honoriert wurde. Reibungslos und relativ zügig wurde der Wettkampf absolviert und unter Mitwirkung von Tobias Müller und Ramona Eberle (Fachwarte des Turngau Bergstraße) die Siegerehrung durchgeführt.

Über erste Plätze und damit Sieger in der entsprechenden Wettkampfklasse konnten sich freuen:

n Wahlwettkampf P1/P2 Jg. 2012 u.j.: SG Wald-Michelbach (122,90 Punkte)

n Wahlwettkampf P2 Jg. 2010 u.j.: TV Bürstadt (131,45)

n Wahlwettkampf P3-P5 Jg. 2010 u.j.: TV Lampertheim (138,80)

n Wahlwettkampf P3-P5 Jg. 2008 u.j.: SV Mörlenbach (166,95)

n Wahlwettkampf P4-P6 Jg. 2008 u.j.: TV Lampertheim (167,10)

n Wahlwettkampf P4-P6 Jg. 2006 u.j.: SG Wald-Michelbach (174,55)

n Wahlwettkampf P4-P9 Jg. offen: TSG Bürstadt (196,20). red

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.02.2019