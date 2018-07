Anzeige

Ist die Rakete fertig, geht es in Gruppen an die Abflugstation. Dort erhält sie noch einen Dichtungsring und wird anschließend an der Startrampe befestigt. Mit einem Schlauch wird die Rakete mit Wasser betankt, mithilfe eines Kompressors kommt noch Druck auf die Flasche drauf. Dann wird an einer Schnur gezogen, die Flasche löst sich aus der Konstruktion und saust nach oben in die Luft.

Abschuss in Teamarbeit

Der Raketenabschuss erfolgt in Teamarbeit, ein Kind pumpt Luft in die Flasche, an einer Schnur wird die Rakete in die Luft katapultiert. Merlin Schusters Rakete fliegt besonders hoch. „Das war der Samstagskracher, die hat man fast gar nicht mehr gesehen“, freut sich der Achtjährige und sucht seine Rakete.

Die Freude bei den Kindern ist vor allem dann groß, wenn die Rakete unbeschadet landet. „Wichtig ist es, dass die Kinder die Naturwissenschaft selbst erleben“, betont Wilfried Lausecker. Durch das selbstständige Bauen einer Rakete und ihrer Perfektionierung vollbringen die Kinder eine „spielerisch-ingenieurmäßige Leistung“, so Lausecker. Dazu gehöre auch, nach einem Flug die Rakete wieder zu reparieren, um sie für ihren nächsten Start wieder fit zu machen. Fehlt ein Flügel oder die Spitze der Rakete, heißt es „ab in die Raketenwerkstatt“, wie der Hangar auf dem Vereinsgelände von den Kindern bezeichnet wird.

Eine besondere Rakete haben Ben und Robin gebastelt. Die Zehnjährigen haben eine Rakete bestehend aus drei Flaschen gebaut. Dafür hatten sie die Flaschen aufgeschnitten, ineinandergesteckt und mit Klebeband fixiert. Flugtauglich war dieses Modell mit dem Namen „dreistöckige Rakete vBR“ leider nicht, das Klebeband ließ Wasser aus der Rakete entweichen, und nach einem kurzen Hüpfer blieb die Rakete am Boden liegen.

Präsentation und Wettbewerb

Entdeckerfreude und Erfindungsreichtum der Kinder sollen noch entsprechend gewürdigt werden. Am Freitag, 3. August von 10 bis 18 Uhr ist der zweite Teil der Veranstaltung vorgesehen. Geplant ist ein weiterer Workshop zum Bau der Wasserraketen, eine Präsentation und ein Wettbewerb, bei denen die selbst gebauten Raketen gegeneinander antreten.

Welcher Raketenbauer baut das beste Flugobjekt? Als Preisgeld winkt dem Gewinner eine Prämie in Höhe von 50 Euro. Bis zu diesem Termin können die Kinder auch zuhause noch ihre eigenen Raketenmodelle entwerfen.

© Südhessen Morgen, Montag, 16.07.2018