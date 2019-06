„Sanften Weg“ kennenlernen

Bürstadt.Ab Mittwoch, 28. August, findet in der Sporthalle der Erich Kästner-Schule ein neuer Anfängerkurs beim 1. Judo-Club Bürstadt statt. Eingeladen dazu sind alle Kinder zwischen sechs und neun Jahren. Trainiert wird immer mittwochs von 17 bis 18 Uhr in normaler Trainingskleidung (Trainingsanzug oder Jogginghose mit T-Shirt) und barfuß.

Ein qualifiziertes Trainer-Team der Judoabteilung des 1. Judo-Club Bürstadt wird die Kinder in die Welt des Judos einführen. Dabei werden ihnen nicht nur die sportliche Betätigung, sondern auch Judowerte wie Respekt, Hilfsbereitschaft, Mut und Wertschätzung vermittelt. Auch Selbstachtung, Selbstvertrauen, Koordination, Körperhaltung, Disziplin, Fairness sowie Kraft, Schnelligkeit und Geschicklichkeit werden durch den Judosport gefördert.

Judo steht für den „sanften Weg“ und hat viele Bedeutungen: Es ist ein Sport, eine Kunst, Disziplin, eine soziale und erholsame Freizeitaktivität, ein Fitnessprogramm, ein Mittel zur Selbstverteidigung und für den Wettkampf. Judo ist eine ganzheitliche Lehre für Körper und Geist. Die ersten drei Wochen kann jeder zunächst einmal in diesen vielseitigen Sport hineinschnuppern, ohne Mitglied werden zu müssen. Wer sich dafür interessiert und mitmachen möchte, wird gebeten, sich bei Klemens Timm per E-Mail an judo-jc-klemens@online.de oder unter der Telefonnummer 06206/5 60 93 77 vorab anzumelden.

Ältere Kinder sowie Jugendliche oder Erwachsene, die weitergehende Informationen und Eindrücke oder auch Trainingsangebote vom 1. Judo-Club Bürstadt suchen, finden diese auf der Internetseite 1jcb.de. red

