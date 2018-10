Sanierung der Sporthalle im Fokus

Bobstadt.Erhält Bobstadt nun doch noch die Möglichkeit, einen offenen Treffpunkt im Foyer der Sporthalle zu bekommen? Was die Politik aus Kostengründen eigentlich schon abhaken musste, könnte nun doch noch Konturen bekommen. Den aktuellen Sachstand zum Umbau der Sporthalle einschließlich Foyer gibt es in der nächsten Sitzung des Ortsbeirats am Dienstag, 30. Oktober, um 19.30 Uhr im Alten Rathaus. Außerdem geht es um den Friedhof, insbesondere um die Grünschnittentsorgung und den Durchgang zwischen den beiden Urnenwänden. Und die Bobstädter erfahren vor der öffentlichen Einbringung des Haushaltsplans schon einmal, in welchen Bereichen die Stadt im kommenden Jahr im Stadtteil investieren möchte. Die Sitzung ist öffentlich. Interessierte Bürger haben zu Beginn der Sitzung die Möglichkeit, Fragen zu den Tagesordnungspunkten zu stellen. kur

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.10.2018