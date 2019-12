Saskia I. besucht Wittelsheim

Bürstadt.Bürstadts Sonnenbotschafterin Saskia I. nutzte die besinnliche Zeit des Jahres, um die Stadt zu repräsentieren. So stellte der Wittelsheimer Weihnachtsmarkt eine schöne Gelegenheit dar, die französische Partnerstadt zu besuchen und weihnachtliche Grüße zu überbringen.

Begleitet von ihrem Vater Boris Wenz fuhr Saskia rund 270 Kilometer in Bürstadts Partnerstadt südlich von Colmar. Auf dem schön geschmückten Rathausplatz wurde sie herzlich begrüßt. Ein Gastgeschenk hatte sie auch im Gepäck. Sie überreichte es und genoss das weihnachtliche Treiben. „Der Wittelsheimer Weihnachtsmarkt ähnelt sehr unserem Adventszauber!“ So seien auch in Wittelsheim die meisten Stände durch Vereine besetzt, erzählt die 20-Jährige. Ebenso sei das Angebot erstaunlich ähnlich. Glühwein, Gebäck und allerlei Handarbeit waren dort zu erwerben.

Engagement spürbar

„Doch die größte Ähnlichkeit ist die Tatsache, dass man das Engagement sieht, das die Menschen in den Markt stecken: Alles ist mit Herz gemacht und das spürt man auch“, freute sich die Sonnenbotschafterin.

Besonders gut gefallen habe ihr zudem das Weihnachtskonzert in der Saint-Michel-Kirche. Eine Bigband sorgte mit bekannten und neuen Liedern für weihnachtliche Stimmung. Dass die Partnerschaft verstärkt gelebt werden sollte, bekam Saskia I. aus den Gesprächen mit: „Viele Wittelsheimer konnten mit meinem Amt und meiner Herkunft nur wenig anfangen“, berichtet die Sonnenbotschafterin. Das bedauert die Bürstädterin. Die älteren Bürger kannten Bürstadt zwar und wussten, dass eine Partnerschaft zwischen den Städten besteht. Doch die meisten Bürger seien sehr überrascht gewesen, als sie den Grund für ihr Kommen und die Aufgaben ihres Amtes erklärt habe.

Sie hätten oft nicht einmal gewusst, wo Bürstadt liegt. „Das finde ich sehr schade! Es wäre schön, wenn Bürstadt den Kontakt zu Wittelsheim wieder stärkt und die Freundschaft weiterentwickelt. Denn Freundschaft und Partnerschaft ist genau das, was Weihnachten ausmacht.“ Dass sich das ändert, wünscht sie sich fürs neue Jahr. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.12.2019