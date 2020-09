Saskia I. spendet ihr Spesengeld

Bürstadt.Ein Jahr lang war Saskia Wenz für die Sonnenstadt Bürstadt unterwegs – als Sonnenbotschafterin. Neben ihrem Amt studierte und arbeitete sie. Aus diesem Grund weiß sie, was Ehrenamt bedeutet. „Es war für mich eine Ehre, die Stadt Bürstadt zu repräsentieren und auch, wenn es unglaublich viel Spaß gemacht hat, war es manchmal ziemlich stressig“, meint Saskia Wenz.

„Ich würde es immer wieder machen und habe auch nie einen Moment gezögert, dennoch haben ich und meine Familie natürlich Geld und viel Zeit in das Amt investiert“, sagt die ehemalige Sonnenbotschafterin. Zwar konnte sie für ihre unzähligen Fahrten in die umliegenden Städte und Gemeinden Spesen- und Benzingeld einfordern, doch tat sie es ihrer Vorgängerin Alicia gleich und spendet dieses. Dafür hat sie am Dienstagmorgen einen Scheck in Höhe von 500 Euro an die Bürstädter Tafel überreicht.

Susanne Hagen vom Diakonischen Werk Bergstraße sowie die ehrenamtlichen Helfer begrüßen sie herzlich und schenken Saskia Wenz einen Einblick in die dort geleistete Arbeit. „In Bürstadt haben wir rund 400 Kunden, die wir betreuen. Davon sind etwa die Hälfte Kinder, die bei uns mit guten Lebensmitteln versorgt werden“, erklärt Hagen. „Ich finde die Arbeit höchst bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass sich die Tafel nur durch Spenden finanziert. Alle 58 Helfer arbeiten hier rein ehrenamtlich, und deshalb gebührt ihnen der höchste Respekt“, betont Saskia Wenz.

Weiter merkt sie an, dass die Arbeit unerlässlich sei, da jeder ein wichtiger Teil der Gesellschaft sei und es verdient habe, gute und frische Lebensmittel zu sich zu nehmen. Dass die Tafel dafür ihre Hilfe anbiete, sei von großem Wert und als Unterstützung der Gesellschaft unverzichtbar. Zuletzt spricht sie sich für Verständnis gegenüber all jenen aus, die auf Hilfen aller Art angewiesen seien. Es gehe darum, gemeinschaftlich zu denken und zu handeln. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.09.2020