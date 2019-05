Bobstadt.Auch die Kindertagestätte Pater Maximilian Kolbe in Bobstadt beteiligte sich an der Aktion „Sauberhafter Kindertag“ in Hessen. Die Vorschulkinder hatten sich schon seit Sommer mit dem Thema „Unsere Erde – wie sie entstanden ist und wie wir sie bewahren und schützen“ beschäftigt. Zum „Sauberhaften Kindertag“ machten sich 22 Teilnehmer bestückt mit Handschuhen und Tüten auf den Weg, um rund um die Sporthalle und das Feurwehrgelände Müll einzusammeln. Nach etwa einer Stunde kamen sie mit vollen Tüten zurück. Die Erziehrinnen und die Kinder bereiteten dann im Haus eine kleine Ausstellung vor, um den Eltern und den anderen Kindern zu zeigen, wie viel Müll gesammelt wurde. Alle waren sehr erstaunt darüber, wie viel Abfall in einer Stunde zusammengekommen ist. Die nächste Aktion im Rahmen dieses Themas wird ein Ausflug ins Planetarium Mannheim sein. () red

