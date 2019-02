Schachteln mit Süßem für die Kinder gefüllt

Bürstadt.Einmal auf Händen getragen werden: Dieser Wunsch ging jetzt für die Bürstädter Stadtprinzessin Manuela II. in Erfüllung – und zwar bei der Spendenübergabe im Autohaus Schläfer, das im September seine Pforten in der Forsthausstraße eröffnet hat. Prinz Marcel I., Freund und Wegbegleiter durch die närrischen Tage, trug die närrische Hoheit – mit Hilfe des Hyundai-Händlers Michael Schläfer.

Das Autohaus unterstützt das Prinzenpaar der aktuellen Kampagne mit 300 Euro. „Von dem Geld haben wir kleine Boxen mit Süßigkeiten organisiert für die Kindergarten-Kinder, die wir am Rosenmontag besuchen“, erzählte Manuela II. Auch die Grundschüler der Astrid-Lindgren-Schule dürfen sich am morgigen Freitag auf einen Besuch des Prinzenpaares freuen.

„Wir sind neu hier und wollen uns regional einbringen“, erklärte Michael Schläfer, der weitere Autohäuser in Grünstadt und Bad Dürkheim betreibt. Spenden sammelt das Prinzenpaar übrigens nicht nur für den eigenen Zweck, sondern auch für den „Wünschewagen“ des Arbeiter Samariterbundes und der KAB Biblis. „Die Vereine helfen uns, die Spendenbox zu füllen“, berichtete Manuela II. Allerdings glaubten viele Zuschauer, dass das Geld den närrischen Hoheiten zugute komme, was nicht stimme.

Knapp eine Woche wollen die närrischen Hoheiten noch alles geben, dann neigt sich die fünfte Jahreszeit schon dem Ende entgegen. Sie freuen sich auf einen hoffentlich sonnigen Rathaussturm, Altweiberfasching und den Umzug am Sonntag, ehe sie am Aschermittwoch die Fastnacht zu Grabe tragen. Mit den Insignien der Macht, Worscht, Weck und Wein, findet die Zeremonie in diesem Jahr im Vereinsheim der Behinderten- und Rehasportgemeinschaft statt. Fell

