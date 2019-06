Schader beginnt zweite Amtszeit

Bürtstadt.Bärbel Schaders erste Amtszeit als Bürstadts Bürgermeisterin endet am Sonntag, 30. Juni. Ihre zweiten sechs Jahre beginnen am Montag, 1. Juli. Nach ihrem Wahlsieg im Januar wird die 57-Jährige am Mittwoch, 26. Juni, 19.30 Uhr, im Bürgerhaussaal während der Stadtverordnetenversammlung ins Amt eingeführt. Stadtrat Walter Wiedemann wird ihr die Ernennungsurkunde aushändigen und Stadtverordnetenvorsteher Ewald Stumpf sie zur Bürgermeisterin verpflichten. Auf der Tagesordnung steht noch der Beschluss über das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK), um weitere Zuschüsse für die östliche Kernstadt erhalten zu können. Außerdem soll das Baugebiet Sonneneck V beschlossen werden. mas

